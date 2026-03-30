baalt ervan dat hij momenteel weinig aan spelen toekomt bij Ajax, zo laat hij weten aan het Israëlische Sport5. Toch ziet hij ook een positief punt aan zijn situatie: hij is vol motivatie naar de nationale ploeg toe gekomen. Gloukh geeft aan met Jordi Cruijff over zijn situatie.

Ajax betaalde afgelopen zomer een bedrag van bijna vijftien miljoen euro om Gloukh over te nemen van Red Bull Salzburg. Waar hij in een groot deel van het seizoen op een basisplaats kon rekenen in Amsterdam, moet hij het de afgelopen weken doen met een reserverol. De laatste drie wedstrijden van Ajax, tegen FC Groningen, Sparta en Feyenoord, bleef hij negentig minuten op de bank.

“Het is een periode waarin ik al lange tijd niet heb gespeeld, zelfs niet onder de vorige trainer”, zo liet de aanvallende middenvelder vorige week na afloop van Israël - Georgië (2-2) weten aan Sport5. “Ik baal ervan dat ik niet speel, ik wil spelen en winnen”, maakt Gloukh duidelijk.

Toch ziet de Israëliër ook een positieve kant aan zijn situatie. “Het heeft met goed gedaan, want ik ben met volle overgave naar het nationale team gekomen”, maakt hij duidelijk. “Kijk maar: ik veroverde ballen en heb druk gezet. Je moet de tegenstander helemaal kapot spelen. Ik heb er alles aan gedaan om te winnen en ik hoop dat ze dat waarderen”, stelt Gloukh, die een assist afleverde en na de wedstrijd complimenten kreeg van Paris Saint-Germain-ster Khvicha Kvaratskhelia.

Gloukh ziet dat andere spelers bij Ajax op dit moment de voorkeur krijgen van interim-trainer Óscar García. “Jordi heeft met me gesproken en ik ben heel rustig”, toont hij zich niet van de wijs gebracht. “Ik probeer het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten en we zullen dan wel zien wat er volgend seizoen gebeurt. Ik heb een contract, dat is alles.”