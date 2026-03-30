Live voetbal

Gloukh baalt van reserverol bij Ajax: ‘Met Cruijff over gesproken’

30 maart 2026, 13:37
Oscar Gloukh in actie namens Ajax
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Oscar Gloukh baalt ervan dat hij momenteel weinig aan spelen toekomt bij Ajax, zo laat hij weten aan het Israëlische Sport5. Toch ziet hij ook een positief punt aan zijn situatie: hij is vol motivatie naar de nationale ploeg toe gekomen. Gloukh geeft aan met Jordi Cruijff over zijn situatie.

Ajax betaalde afgelopen zomer een bedrag van bijna vijftien miljoen euro om Gloukh over te nemen van Red Bull Salzburg. Waar hij in een groot deel van het seizoen op een basisplaats kon rekenen in Amsterdam, moet hij het de afgelopen weken doen met een reserverol. De laatste drie wedstrijden van Ajax, tegen FC Groningen, Sparta en Feyenoord, bleef hij negentig minuten op de bank.

Artikel gaat verder onder video

“Het is een periode waarin ik al lange tijd niet heb gespeeld, zelfs niet onder de vorige trainer”, zo liet de aanvallende middenvelder vorige week na afloop van Israël - Georgië (2-2) weten aan Sport5. “Ik baal ervan dat ik niet speel, ik wil spelen en winnen”, maakt Gloukh duidelijk.

Toch ziet de Israëliër ook een positieve kant aan zijn situatie. “Het heeft met goed gedaan, want ik ben met volle overgave naar het nationale team gekomen”, maakt hij duidelijk. “Kijk maar: ik veroverde ballen en heb druk gezet. Je moet de tegenstander helemaal kapot spelen. Ik heb er alles aan gedaan om te winnen en ik hoop dat ze dat waarderen”, stelt Gloukh, die een assist afleverde en na de wedstrijd complimenten kreeg van Paris Saint-Germain-ster Khvicha Kvaratskhelia.

Gloukh ziet dat andere spelers bij Ajax op dit moment de voorkeur krijgen van interim-trainer Óscar García. “Jordi heeft met me gesproken en ik ben heel rustig”, toont hij zich niet van de wijs gebracht. “Ik probeer het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten en we zullen dan wel zien wat er volgend seizoen gebeurt. Ik heb een contract, dat is alles.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 16
3 2 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
205 Reacties
54 Dagen lid
231 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Jammer voor je Oscar, maar je komt tekort. Handelingssnelheid is gewoon te traag. Ik ben van mening dat ook deze 15 miljoen over de balk gesmeten is.

Jagerman
105 Reacties
98 Dagen lid
136 Likes
Jagerman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik was al bang dat de opmerking van Kvaratshelia nog wel even uitgemolken zou worden...dus niet onverwacht.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Oscar Gloukh

Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
5
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws