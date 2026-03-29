Dies Janse twijfelt over toekomst bij Ajax: 'Daar moet ik over nadenken'

29 maart 2026, 14:40
Wout Weghorst en Dies Janse
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Dies Janse is er nog niet over uit of hij volgend seizoen de concurrentiestrijd aangaat bij Ajax. Dat laat de verdediger, die dit seizoen door de Amsterdammers wordt verhuurd aan FC Groningen, weten in de podcast Het Sportpaleis.

FC Groningen huurt Janse dit seizoen van Ajax. Dat is een beslissing geweest die voor zowel club als speler goed uitpakt. Janse ontwikkelt zich goed in Groningen, en maakt zowel met als zonder bal indruk: "Ik heb een heel goed seizoen. Hier is wat meer ruimte voor die foutjes. Daarom is zo'n verhuurperiode ook erg goed. Bij Ajax is het zo dat het momentum ook heel belangrijk is. Als we bij Groningen een aantal keer op rij verliezen, is het natuurlijk niet goed. Maar het wordt wel meer begripvol opgepakt dan bij Ajax", ervaart Janse.

Vanwege zijn goede prestaties is de twintigjarige verdediger voor het eerst door bondscoach Michael Reiziger opgeroepen voor Jong Oranje. Afgelopen vrijdag maakte hij halverwege het schlemielig verloren EK-kwalificatieduel met Noorwegen (3-2) zijn debuut, als vervanger van Wouter Goes. "Dit is met gasten die Europees voetbal spelen en bij Europese topclubs spelen. Er zitten ook spelers bij die het in de Eredivisie heel goed doen. Het is mooi dat je nu met die jongens bent."

Na afloop van dit seizoen keert Janse terug bij Ajax. Het is echter nog de vraag of zijn toekomst in de Johan Cruijff ArenA ligt. Janse weet nog niet of hij de concurrentiestrijd met Youri Baas wil aangaan: "Daar moet ik echt nog even over nadenken, maar ik moet sowieso terug. Dat is contractueel gewoon zo afgesproken. Die komende zes wedstrijden (met FC Groningen, red.) zijn gewoon heel erg belangrijk voor hoe je terugkomt. Dat bepaalt een beetje je gevoel."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Dies Janse

Dies Janse
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
25
1
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
28
3
41
9
Sparta
28
-12
41
10
Groningen
28
3
38
11
Fortuna
28
-9
35
12
PEC
28
-15
33

