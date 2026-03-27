Jong Oranje na late domper in Noorwegen ver verwijderd van EK-kwalificatie

Jong Oranje is ver verwijderd van EK-kwalificatie na een late 3-2 nederlaag tegen de leeftijdgenoten van Noorwegen. Na een matige eerste helft, waarin de thuisploeg op 1-0 had gezet, draaide de ploeg van Michael Reiziger de wedstrijd door twee goals van na rust helemaal om. De voorsprong bleek echter niet vast te houden, in blessuretijd viel uiteindelijk de beslissende treffer.

Voor Jong Oranje was de opdracht vooraf duidelijk. Omdat de eerste vier kwalificatieduels slechts vijf punten op hadden geleverd, moest de ploeg van Reiziger als nummer vier van de poule winnen van de Noren - met negen uit drie juist koploper - om zich te houden op kwalificatie voor het EK. De bondscoach koos in Stavanger voor één debutant: Lequincio Zeefuik kreeg de voorkeur in de spits. Hij werd vanaf de flanken ondersteund door Sami Ouaissa en Ernest Poku. Bij de Noren één Eredivisiespeler in de basis: Olivier Braude van sc Heerenveen maakte deel uit van het driekoppige centrum van de defensie.

Dat Jong Oranje voor de drie punten was gekomen, was in de eerste helft nauwelijks te ontdekken. Het baltempo lag veel te laag om de Noorse defensie in verlegenheid te brengen, bovendien kwamen dusdanig veel passes niet aan dat er aanvallend geen enkele vuist kon worden gemaakt. De thuisploeg stelde daar iets meer tegenover en had al vroeg een penalty willen hebben, maar een risicovolle tackle van Lamare Bogarde op Daniel Bassi werd niet bestraft. Braude en Marius Broholm schoten op hun beurt voorlangs.

Tien minuten voor rust kwamen de Noren dan toch op voorsprong. De treffer werd ingeleid door een matige pass van doelman Tom de Graaff. Via Bassi kwam de bal in de zestien terecht bij Sindre Walle Egeli, die goed wegdraaide en de bal hard en hoog binnenschoot: 1-0. Pas in de slotminuten van de eerste helft wist Jong Oranje een beetje een vuist te maken, maar twee doelpogingen van Zeefuik konden worden geblokt, de aansluitende hoekschoppen leverden geen gevaar op. Zo zochten beide ploegen met een 1-0 tussenstand de kleedkamers op.

Met Dies Janse als tweede debutant in de ploeg, als vervanger van Wouter Goes, zette het herstel van Jong Oranje zich na rust door. De Graaff moest wel redding brengen op een gevaarlijk indraaiend schot van Egeli, maar deed dat met verve. Aan de andere kant was Nederland een stuk gevaarlijker dan voor rust, dat resulteerde na een klein uur spelen in een niet onverdiende gelijkmaker. Na een overtreding op Ezechiel Banzuzi ging de bal op de stip, Zechiël zette zich erachter en stuurde de Noorse doelman de verkeerde kant op: 1-1. Amper vijf minuten later tekende diezelfde Zechiël zelfs voor een voorsprong. Na breed leggen van Poku vond hij beheerst de korte hoek en dus leidde Jong Oranje plotseling met 1-2.

Zeefuik kreeg niet veel later een grote kans om de genadeklap uit te delen, toen hij vrije doortocht kreeg naar het Noorse doel. Zijn schot was echter niet goed geplaatst en werd gekeerd. Dat kwam Jong Oranje een kwartier voor rust duur te staan. Een vrije trap werd door Egeli op schitterende wijze in de kruising geschoten, waarmee hij beide ploegen weer op gelijke hoogte zette. In blessuretijd ging het vervolgens helemaal mis, toen centrale verdediger Rasmus Holten een hoekschop van dichtbij tegen de touwen werkte: 3-2.