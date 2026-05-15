Elia geeft Van Persie krappe voldoende: ‘Ik denk dat hij blijft’

15 mei 2026, 14:35
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Eljero Elia verwacht dat Feyenoord na dit seizoen doorgaat met Robin van Persie, zo laat hij weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De voormalig buitenspeler beoordeelt het seizoen van de trainer van de Rotterdammers met een 5,5.

Feyenoord stelde afgelopen weekend de tweede plaats in de Eredivisie veilig. De Rotterdammers speelden met 1-1 gelijk tegen AZ en zagen NEC met 2-1 verliezen bij FC Groningen, waardoor het gat naar de derde plaats vier punten is met nog een wedstrijd te gaan. Feyenoord is daarmee zeker van Champions League-voetbal en mag dus de nodige miljoenen incasseren.

Elia is van mening dat de Rotterdammers zich richting het einde van het seizoen goed hebben herpakt van de zwakke fase rondom de jaarwisseling. “Als je vast blijft houden aan de speelwijze van de trainer en je blijft in hem geloven, kunnen ze er nog wat van maken. Dat hebben ze gedaan aan het eind”, aldus de oud-prof, die tussen 2015 en 2017 in De Kuip speelde. Elia krijgt de vraag welk cijfer hij Van Persie zou geven voor zijn eerste hele seizoen als trainer van Feyenoord. “Een 5,5”, zegt hij al snel.

Is een 5,5 voldoende voor Van Persie om aan te blijven in De Kuip? “Ik denk het wel. Het is een jongen van Feyenoord, een Rotterdammer, zijn eerste jaar op het hoogste niveau als trainer”, somt Elia op. “Natuurlijk heeft hij het als speler geweldig gedaan. Dat wil niet zeggen dat je dat als trainer ook kunt, maar ik vind wel dat hij de assets heeft om een goede trainer te kunnen worden.”

Robin van Persie

Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

