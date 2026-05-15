NAC neemt na degradatie afscheid van berg aan ervaring

NAC Breda zwaait na dit seizoen twee grote namen uit. De club heeft besloten de eenzijdige opties in de contracten van (37) en (36) niet te lichten. Dat meldt NAC vrijdagmiddag via de officiële kanalen.

NAC moest de beslissing over het verlengen van de contracten vóór de deadline van 15 mei 2026 nemen. Beide spelers werden dit seizoen transfervrij binnengehaald om de ploeg van de nodige ervaring te voorzien, maar de club kiest er na de degradatie uit de Eredivisie voor om de samenwerking niet voort te zetten.

Ghanese ster vertrekt

André Ayew kwam in januari naar het Rat Verlegh Stadion om de aanvalslinie van extra stootkracht en balvastheid te voorzien. De Ghanees recordinternational speelde zestien officiële wedstrijden in het geel-zwart, waarin hij één keer wist te scoren. Dat doelpunt was wel direct een belangrijke: de gelijkmaker van de 3-3 tegen Feyenoord.

Ayew kwam met een indrukwekkend cv naar Breda. De aanvaller speelde in het verleden voor grote clubs als Olympique Marseille, West Ham United en Swansea City. In zijn prijzenkast staan onder meer twee Franse Supercups.

Denis Odoi werd in november 2025 aangetrokken om de problemen in de Bredase defensie op te lossen. De multifunctionele verdediger kwam tot negentien optredens voor NAC.

Odoi kijkt terug op een goede loopbaan, waarin hij vooral in zijn thuisland België grote successen boekte. Hij werd vier keer landskampioen, won twee keer de Supercup en mocht één keer de Beker van België omhooghouden. Met een verleden bij clubs als Club Brugge, Antwerp en het Engelse Fulham bracht hij een brok aan ervaring mee naar de kleedkamer van NAC. Met het besluit om de opties niet te lichten, lijkt NAC ruimte te willen maken in het salarishuis en de selectie voor het komende seizoen te willen verjongen.