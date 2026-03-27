heeft donderdag een goede indruk achtergelaten in het oefenduel tussen Georgië en Israël. De middenvelder van Ajax leverde een assist en werd er na de wedstrijd uitgelicht door Paris Saint-Germain-ster .

Ajax betaalde afgelopen zomer een bedrag van bijna vijftien miljoen euro aan Red Bull Salzburg voor de komst van Gloukh. Waar hij in een groot deel van het seizoen op een basisplaats kon rekenen in Amsterdam, moet hij het de afgelopen weken doen met een reserverol. De laatste drie wedstrijden van Ajax, tegen FC Groningen, Sparta en Feyenoord, bleef hij negentig minuten op de bank.

Gloukh, 28-voudig international van Israël, kan in de nationale ploeg wél gewoon op een basisplaats rekenen. In het vriendschappelijke duel op bezoek bij Georgië stond hij de hele wedstrijd op het veld. De thuisploeg was op een 2-0 voorsprong gekomen door goals van Kvaratskhelia, tien minuten voor rust en tien minuten na rust.

Tien minuten na de 2-0 stond het echter alweer gelijk door goals van Guy Mizrahi en Omri Gandelman. De tweede Israëlische treffer werd voorbereid door Gloukh. Na afloop van de wedstrijd werd Kvaratskhelia op de Israëlische televisie gevraagd wie hij de beste speler aan de kant van de tegenstander vond. “De nummer 11 was een heel goede speler”, antwoordde de ster van PSG, waarmee hij doelde op Gloukh.