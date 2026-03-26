Het Nederlands elftal zal het komende zomer op het WK in de groepsfase gaan opnemen tegen Polen of Zweden. In de halve finale van de play-offs waren beide landen respectievelijk te sterk voor Albanië en Oekraïne. Dinsdagavond wordt bepaald wie de laatste plek in de poule van Oranje inneemt.

Polen na moeilijke avond in eigen huis langs Albanië (2-1)

Als nummer twee in de kwalificatiepoule van Oranje werd Polen veroordeeld tot het spelen van play-offs. De ploeg van Jan Urban moest het in het eerste duel in eigen huis opnemen tegen Albanië, maar beleefde zeker geen eenvoudige avond. Sterker nog, in de eerste helft ging het zeer gelijk op in Warschau.

Vlak voor rust waren het de bezoekers die de leiding pakten in Polen. Een diepe bal van achteruit werd volledig verkeerd ingeschat door Jan Bednarek, waarna Arber Hoxha alleen op de keeper af kon. De buitenspeler van Dinamo Zagreb liep de bal naar de zijkant toe en kon vervolgens uit een moeilijke hoek in het lege doel schieten: 0-1.

Na ruim een uur spelen wist Polen de schade te herstellen. Een hoekschop van Sebastian Szymanski kwam bij de tweede paal op het hoofd van Robert Lewandowski terecht, die van heel dichtbij de gelijkmaker binnen kon knikken: 1-1. Na de 1-1 kreeg Albanië nog enkele goede kansen om weer op voorsprong te komen, maar kon het de kansen niet benutten.

Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong, via Piotr Zielinski. De middenvelder van Internazionale kreeg de ruimte om van grote afstand te schieten. Hij besloot dan ook hard richting de benedenhoek te schieten en wist op die manier Thomas Strakosha te verschalken: 2-1.

Hattrickheld Gyökeres helpt Zweden langs Oekraïne (1-3)

In het Spaanse Valencia nam het door oorlog geteisterde Oekraïne het op tegen Zweden. Dat de bezoekers überhaupt deelnemen aan de play-offs, is al een klein wonder te noemen. Met slechts twee punten eindigden de Scandinaviërs op de laatste plaats in een poule met Zwitserland, Kosovo en Slovenië, maar dankzij de onsnappingsroute via de Nations League maakte de ploeg van Graham Potter alsnog kans op een WK-ticket.

Het duel in Spanje begon goed voor Zweden. Al na zes minuten was het Arsenal-spits Viktor Gyökeres die de bezoekers op voorsprong zette. Na een goed balletje kreeg Benjamin Nygren de kans om de bal hard voor te geven, waarna het voor de aanvaller een koud kunstje was om de 0-1 binnen te tikken. Na de openingstreffer groef Zweden zich in, waardoor Oekraïne het meeste van de bal had. Tot grote kansen leidde dat echter niet.

Ook na rust had Zweden vervolgens maar zes minuten nodig om toe te slaan, opnieuw via Gyökeres. Een lange bal van doelman Kristoffer Nordfeldt kwam bij de spits van Arsenal terecht, nadat Ilya Zabarnyi onder de bal doorging. Gyökeres maakte knap de ruimte voor het schot en schoof de bal in de verre hoek.

Vervolgens werd het alleen nog maar erger voor Oekraïne: nadat Zabarnyi twintig minuten voor tijd weer mis zat, kon Gyökeres alleen op de Anatoliy Trubin af, die de aanvaller vervolgens tegen de grond werkte. De daaropvolgende strafschop werd door de Arsenal-spits binnengeschoten voor zijn derde van de avond. Vlak voor tijd deed Oekraïne nog wel wat terug, toen Matviy Ponomarenko van dichtbij kon binnenknikken.