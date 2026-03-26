Veel werk aan de winkel voor Cruijff: Ajax-selectie moet op de schop

Nadat vorig jaar met vrij defensief voetbal bijna de titel werd binnengehaald, lijkt Ajax nu weer terug bij af. De Amsterdammers moeten alle zeilen bijzetten om nog een kans te maken op de tweede plek en daarmee Champions League-voetbal, maar ze kunnen ook nog lager eindigen dan de huidige vierde positie. Op welke plekken in het elftal moet technisch directeur Jordi Cruijff zich de komende zomer vooral focussen?

Keeper: Maarten Paes (27)

Paes werd oorspronkelijk gehaald als tweede keeper, maar moest door de blessure van Vitezslav Jaros (die in de zomer weer terugkeert naar Liverpool), toch gelijk aan de bak. De keeper met Indonesische roots werd voor meerdere jaren gehaald, dus het lijkt niet logisch als Cruijff direct weer op zoek gaat naar een vervanger. Toch zijn zijn optredens tot dusver niet uitmuntend te noemen. Aan de bal oogt hij niet zeker van zijn zaak, terwijl hij op de lijn een voldoende scoort. Wel moeten voetbalfans en -bestuurders nieuwe transfers de tijd gunnen om ook mentaal helemaal te aarden bij hun nieuwe ploeg en dus worden de komende weken belangrijk voor Paes. Mocht Ajax niet tevreden zijn, kan de club weer op zoek naar een nieuwe doelman.

Rechtsback: Lucas Rosa (25) / Anton Gaaei (23)

Rosa en Gaaei hebben beiden specifieke kwaliteiten, maar ook zeker tekortkomingen. Bij Rosa is dat vooral het offensieve gedeelte, terwijl Gaaei juist defensief weinig bijdragen levert. Een samensmelting van beide spelers zou dan ook ideaal zijn, maar dat is geen optie. Cruijff zal de markt afspeuren voor een betere rechtsachter.

© Imago

Rechtercentrale verdediger: Josip Sutalo (26) / Ko Itakura (29)

Sutalo blijft toch een bijzonder verhaal: aan de ene kant is hij een Kroatisch international met dertig interlands achter zijn naam, aan de andere kant hebben we hem in Amsterdam en omstreken al vaak genoeg zien schutteren. De toekomst van de 26-jarige verdediger ligt compleet in de handen van de trainer van vorig seizoen. Als die oefenmeester (wie weet is dat nog steeds Óscar García) besluit een meer defensieve en gecontroleerde speelstijl aan te nemen, kan Sutalo nuttig zijn. Dat zagen we ook in het seizoen onder Francesco Farioli. Indien de focus meer ligt op opbouwen van achteruit en hoog druk zetten, is de Kroaat een risicofactor. Met Ko Itakura heeft Ajax wel een optie die aan de bal wat beter is.

Linkercentrale verdediger: Youri Baas (23)

Van linksbuiten naar linksachter naar linkermandekker, Baas heeft nu al een heel bijzondere transformatie doorstaan. Ondanks zijn veelzijdigheid is hij de laatste jaren niet meer weg te denken uit het centrum van de hoofdstedelingen. Baas groeit in meerdere opzichten en voegt ook meer en meer doelpunten aan zijn spel toe. Het is duidelijk dat hij niet aan de kant geschoven hoeft te worden.

Linksback: Takehiro Tomiyasu (27)

Een speler die twee seizoenen geleden nog veel minuten maakte voor Arsenal en momenteel slechts 27 is, is eigenlijk te goed voor Ajax. Dat blijkt ook uit zijn duels voor zijn nieuwe club: terwijl hij niet honderd procent topfit is, houdt de Japanner zich eenvoudig staande. Tomiyasu heeft echter een contract gekregen tot de zomer en de kans is groot dat hij dan weer de deur achter zich dichttrekt. Oleksandr Zinchenko is zwaar geblesseerd en heeft ook slechts een contract tot het einde van het seizoen; Owen Wijndal is gewogen en te licht bevonden. Of te wel: de linskbackpositie is een aandachtspuntje voor Cruijff.

© Imago

Verdedigende middenvelder: Youri Regeer (22)

De zes-positie is de laatste jaren vaak onderwerp van gesprek geweest bij Ajax. Jordan Henderson toonde onder Farioli aan een gouden greep te zijn geweest: de Engelsman combineerde leiderschap met defensieve kwaliteiten, en kon eveneens het tempo van wedstrijden bepalen. Dat is een groot verschil met Regeer. Het product uit de jeugdopleiding draagt verdedigend enorm zijn steentje bij, maar heeft niet de overige kwaliteiten die Henderson bezit. Als de technische leiding van Ajax de top van de Eredivisie weer wil gaan bestormen, moet er mogelijk verder gezocht worden.

Centrale middenvelder één: Davy Klaassen (33)

Klaassen laat zelfs op 33-jarige leeftijd nog zien waarde toe te kunnen voegen aan dit Ajax. Mister 1-0 was dit seizoen al goed voor zes doelpunten en twee assists in de competitie. Hij blijft echter vooral een loper: Klaassen raakt de bal relatief aan zijn positie opvallend weinig aan. Een nuttige speler, maar mogelijk niet iemand waar je de komende jaren afhankelijk van wil zijn. Oscar Gloukh (21) heeft wel die potentie, maar die zal eerst weer de trainer van dienst moeten overtuigen. Zijn laatste minuten dateren van 1 maart, zijn laatste goal viel op 20 januari.

Centrale middenvelder twee: Sean Steur (18) / Jorthy Mokio (18)

In het geval van Steur en Mokio is het simpel: laat beide heren maar vlieguren maken. De middenvelders hebben alle twee aangetoond talent in hun mars te hebben, en dat kan er alleen uitkomen als ze zich genoeg meten met het niveau van de Eredivisie. Een versterking zoeken, waardoor Steur en Mokio beiden op de bank belanden, lijkt onverstandig.

© Imago

Rechtsbuiten: Steven Berghuis (34)

Voor Berghuis geldt eigenlijk hetzelfde als voor Klaassen. De jaren beginnen te tellen voor de voormalige speler van Feyenoord: dit seizoen stond hij maar liefst 116 dagen langs de kant met een liesblessure. Wanneer hij speelt, laat hij nog wel klasse zien, maar Cruijff zal toch ook aan de toekomst en aan zekerheid denken. Wie weet gokt hij op de aanstormende Maher Carrizo.

Spits: Wout Weghorst (33) / Kasper Dolberg (28)

Voor beide Ajax-spitsen zijn het teleurstellende seizoenen. Voor Weghorst vooral omdat zijn laatste goal dateert van 26 oktober vorig jaar, terwijl hij zijn speeltijd moet delen met Dolberg. De Deen was dit seizoen op zijn beurt drie keer trefzeker. Aangezien Weghorst lijkt te gaan vertrekken bij Ajax (zijn contract loopt in de zomer af), zal de club sowieso om zich heen moeten kijken voor een nieuwe nummer 9. Want het is maar de vraag of Dolberg voor het nieuwe seizoen wordt gezien als dé eerste spits.

Linksbuiten: Mika Godts (20)

Godts heeft zich in korte tijd gepromoveerd tot beste speler van Ajax. Er lijkt zelfs geen ploeggenoot bij hem in de buurt te komen. Mocht Ajax geen onafwijsbaar bod krijgen voor de Belgische vleugelflitser, zal hij ook volgend seizoen de kar proberen te trekken.

Uit de huidige selectie speelde enkel Baas meer minuten dan Godts dit seizoen in competitieverband; het kan dus wel lonen om hem hier en daar wat rust te kunnen gunnen.

© Imago

Conclusie: veel werk aan de winkel

Dat het huidige Ajax tekortschiet om mee te doen aan de titelrace in de Eredivisie en eventueel Champions League-voetbal volgend seizoen, is duidelijk. Dat betekent dat er veel geïnvesteerd zal moeten worden om het niveau van het elftal op te krikken. Toch zijn er enkele posities waar Cruijff extra aandacht aan zal besteden. Zo zijn de backposities een zorgenkindje in de ArenA, zeker als bijvoorbeeld Tomiyasu en Zinchenko Ajax verlaten komende zomer. Op het middenveld zou een leider als Stije Resink niet misstaan, terwijl er ook twijfel moet zijn of Dolberg komend seizoen de gewenste spits is. Het is tijd voor de Amsterdammers om alvast te gaan voorsorteren, zodat de club in 2026/27 weer in rustig vaarwater kan komen.