Italië blijft in de race voor WK, Kovár de held van Tsjechië

Italië heeft een belangrijke stap gezet richting deelname aan het WK. De ploeg van bondscoach Gennaro Gattuso boekte een 2-0 overwinning op Noord-Ierland in de play-offs, waardoor dinsdag een allesbeslissende wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina wacht. Het duel tussen Italië en Noord-Ierland stond onder leiding van Danny Makkelie. In Tsjechië was Matej Kovár de grote man in de penaltyreeks tegen Ierland.

Italië legt Noord-Ierland na rust over de knie

In Bergamo begon Italië nerveus aan het allesbeslissende duel, al werd de thuisploeg wel vroeg gevaarlijk. Een scherpe voorzet van Federico Dimarco caramboleerde via Terry Devlin op de paal, waarna de bezoekers opgelucht konden ademhalen. Noord-Ierland hield vervolgens stand met een compacte vijfmansdefensie en loerde op de counter, waarbij Ethan Galbraith halverwege de eerste helft nog een uitgelezen mogelijkheid kreeg, maar uitgleed op het moment van afronden. Italië had moeite om door de organisatie heen te spelen en ging rusten met een teleurstellende 0-0 stand, onder een voelbare spanning in het stadion.

Na rust voerde Italië de druk aanzienlijk op en dat betaalde zich na elf minuten uit. Sandro Tonali reageerde alert op een half weggewerkte bal en haalde gecontroleerd uit: 1-0. De openingstreffer werkte bevrijdend voor de ploeg, die vervolgens op zoek ging naar de beslissing. Mateo Retegui liet een grote kans liggen na een foutieve terugspeelbal van Devlin, maar de intentie was duidelijk: Italië wilde het duel zo snel mogelijk in het slot gooien.

Die beslissing viel uiteindelijk in de slotfase via Moise Kean. Nadat hij eerst nog een omhaal miste, kapte de spits naar binnen langs Ruairi McConville en schoof beheerst binnen via de paal: 2-0. Daarmee plaatste Italië zich voor de finale van de play-offs, waarin Bosnië en Herzegovina wacht. Voor Noord-Ierland kwam de droom van de eerste WK-deelname sinds 1986 ten einde.

Kovár de held van Tsjechië in penaltyreeks tegen Ierland

In Praag stonden Tsjechië en Ierland tegenover elkaar in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket. De bezoekers begonnen sterk en kwamen via een benutte strafschop van Troy Parrott na negentien minuten op voorsprong. Vier minuten later was het weer raak voor de gasten, toen een hoekschop via de lat en vervolgens de rug van PSV-keeper Matej Kovár in het Tsjechische doel belandde: 0-2.

In minuut 27 kwamen de Tsjechen weer terug in de wedstrijd, toen Patrick Schick mocht aanleggen vanaf elf meter: hij bleef kalm en zorgde voor de 1-2. Lang leek het erop dat Ierland zich zou plaatsen voor de finale van de play-offs, maar vlak voor tijd kopte Ladislav Krejcí de gelijkmaker binnen. In de daaropvolgende verlenging werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Nadat Mojmir Chytil zijn strafschop gekeerd zag worden door Caoimhin Kelleher, wist Kovár de reeks te beslissen door penalty's van Finn Azaz en Alan Browne te stoppen. Tsjechië neemt het in een directe strijd om een WK-ticket op tegen Denemarken.