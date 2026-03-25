heeft namens de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland tegenover Reuters laten weten dat de ploeg bereid is om voor het komende WK uit te wijken naar Mexico of Canada voor het duel met Iran. Hoewel de openingswedstrijd van de Kiwi's officieel gepland staat in Los Angeles, zorgt de politieke spanning tussen de Verenigde Staten en Iran voor grote onzekerheid over de locatie. De middenvelder van PEC Zwolle, die momenteel herstelt van een hamstringblessure, vindt dat de sportieve prestatie van de tegenstander voorop moet staan.

De situatie rondom de groepswedstrijd in Groep G is uiterst complex. Iran is momenteel in conflict met de Verenigde Staten, wat heeft geleid tot dreigementen over een boycot van het toernooi op Amerikaans grondgebied. De Iraanse voetbalbond zou hebben verzocht om de wedstrijden te verplaatsen naar een ander gastland. Terwijl Nieuw-Zeeland zich in San Diego voorbereidt op hun eerste WK-deelname sinds 2010, houdt de ploeg rekening met een plotselinge wijziging in het speelschema. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft inmiddels aangegeven dat haar land openstaat om de duels van Iran over te nemen.

Ondanks de logistieke onzekerheid en de politieke lading van de wedstrijd, blijft Thomas nuchter onder de situatie. De ervaren kracht liet weten dat hij de aanwezigheid van de Iraniërs op het eindtoernooi rechtvaardig vindt. "Iran heeft zich gekwalificeerd en verdient het om erbij te zijn. Als dat betekent dat we in Mexico of Canada moeten spelen, dan doen we dat. Voor mij is dat geen groot probleem."

FIFA heeft tot op heden geweigerd om officieel commentaar te geven op een eventuele verplaatsing van de speellocaties. Wel is bevestigd dat er nauw contact is met de Iraanse voetbalbond om een oplossing te vinden voor de duels in Los Angeles en Seattle. Naast de ontmoeting met Nieuw-Zeeland moet Iran het in de groepsfase ook opnemen tegen België en Egypte. Voor de Nieuw-Zeelandse selectie, die als underdog aan het toernooi begint, is het vooral zaak om de focus op het voetbal te houden te midden van alle diplomatieke onrust.

Naast de politieke randzaken begint ook de sportieve spanning toe te nemen bij de selectie van bondscoach Darren Bazeley. Voor veel spelers in de groep is het de eerste keer dat zij op het mondiale podium acteren. Thomas erkent dat de zenuwen een rol gaan spelen wanneer het toernooi eenmaal van start gaat. "Voor een openingswedstrijd op een groot toernooi heerst er altijd spanning. Natuurlijk zijn er zenuwen", zo vertelt de middenvelder.

Toch is er bij de Kiwi's geen sprake van angst voor de grote entourage of de belangen die op het spel staan. De ploeg hoopt te verrassen in een poule met sterke tegenstanders. Thomas ziet de komende periode dan ook met een positief gevoel tegemoet. "Het wordt interessant om te zien hoe we daarmee omgaan, maar ik heb vertrouwen in de groep dat we daar op het veld goed mee kunnen omgaan", aldus de Nieuw-Zeelander.