Belgische media oordelen wisselend over debuut van Mika Godts

29 maart 2026, 17:42
Ajax-speler Mika Godts
0 reacties
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Mika Godts heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt in het shirt van België. De aanvaller van Ajax mocht zo'n twintig minuten invallen tegen de Verenigde Staten en liet een wisselende indruk achter bij de Belgische media.

Godts kwam zaterdagavond na zeventig minuten spelen in het veld voor Manchester City-aanvaller Jérémy Doku. Het was een prettig moment om in te vallen, want de Belgen waren op dreef en stonden op dat moment al met 1-4 voor tegen de Verenigde Staten. Het Laatste Nieuws zag een prima invalbeurt van Godts.

'Hij viel onbevangen in. Het scheelde niet veel of Godts had direct zijn eerste assist te pakken met een prima steekpass voor Openda, maar hij stuitte op VS-doelman Matt Turner', zo klinkt het.

La Dernière Heure is een stuk kritischer. Dat medium geeft Godts met een 5 een onvoldoende voor zijn debuut: 'Hij had enkele momenten, met een bijna-assist voor Openda, en enkele minder goede momenten tijdens zijn debuut.'

Het Nieuwsblad geeft Godts een 6. 'Hij maakte zijn eerste minuten voor de Rode Duivels. Speelde met lef, zoals we dat van hem gewend zijn bij Ajax, en schuwde tegelijk het verdedigende werk niet.'

Komende week wacht een nieuwe kans voor Godts in het shirt van De Rode Duivels. Maandagnacht speelt hij met België tegen Mexico

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Veren. Staten - België

2 - 5
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
26
14
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

