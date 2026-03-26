René van der Gijp vindt het overdreven dat Ajax-aanvaller in verband wordt gebracht met clubs uit de Europese top. De voetbalanalist vindt dat er te positief wordt gesproken over de Belgische linksbuiten.

"Die Doué van Paris Saint-Germain is 84 keer zo goed als Mika Godts", stelt Van der Gijp in de rubriek Blessuretijd van de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Echt, hij is 84 keer zo goed. De filmpjes van die Doué daar... Als je dat ziet, dat is gewoon niet normaal. En ik lees dan dat Godts naar Manchester United en Chelsea kan...", doelt de analist op geruchten in de media.

Schrijver Michel van Egmond haalt vervolgens het optreden van Godts in De Klassieker aan. De Belg wist totaal niet te imponeren in de duels met Jordan Lotomba: "Hij speelde tegen de vierde rechtsback van Feyenoord. Ze hadden nog liever met tien man gespeeld dan hem op te stellen, en toch had hij Godts in z'n zak zitten."

Ondanks dat de analisten Godts niet altijd kunnen bekoren, is de Belg dit seizoen van levensbelang voor Ajax. Het is de meest creatieve speler in de selectie van de Amsterdammers en ook nog eens de meest doeltreffende. Godts kwam in de Eredivisie al veertien keer tot scoren.