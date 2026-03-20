(20) maakt voor de eerste keer deel uit van de nationale selectie van België. Bondscoach Rudi García heeft de aanvaller van Ajax opgenomen in zijn 28-koppige selectie voor de komende oefeninterlands. Godts wordt hiermee beloond voor zijn sterke prestaties in Amsterdam, waar hij dit seizoen ondanks de wisselvallige resultaten van zijn club een van de weinige lichtpunten is.

De jonge vleugelspeler hield zelf al enige tijd rekening met een uitnodiging voor de Rode Duivels. Met veertien doelpunten en negen assists is hij dit jaar de topscorer van Ajax en (gedeelde) MVP van de Eredivisie. "Ik denk dat ik iemand ben die in een goeie flow zit en in aanmerking zou moeten komen", liet Godts onlangs weten bij het Belgische Sporza.

García ziet Godts als lichtpuntje bij Ajax

Bondscoach García is onder de indruk van de cijfers die Godts dit seizoen kan overleggen. "Statistieken zijn heel belangrijk voor een aanvaller. Hij is nog jong, net als Lucas Stassin. We willen ook de toekomst van de Rode Duivels bewaken. Ajax ziet een beetje af, maar Mika steekt er bovenuit", zegt García. Voor García is de komende interlandperiode het ideale moment om de Ajacied aan het werk te zien: "Het is het moment om duidelijk te maken wat we van hem verwachten, en hem te zien op training."

Laatste kans voor jonge spelers voor het WK

De selectie van García voor de oefenduels met de Verenigde Staten (28 maart) en Mexico (1 april) is een mix van ervaring en nieuw talent. De bondscoach benadrukt dat deze wedstrijden cruciaal zijn voor spelers die nog geen vaste waarde zijn in het elftal. "We hebben ervoor gekozen om vooral spelers te kiezen die het merendeel van de kwalificatiewedstrijden hebben gespeeld, maar tegelijkertijd is het ook de laatste kans voor enkele nieuwe - en vooral jonge - jongens om te tonen wat ze in zich hebben."

Voor de debutanten is het een belangrijke kans om zich te profileren met het oog op het naderende wereldkampioenschap. De Rode Duivels nemen het op dat toernooi in de groepsfase op tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Voor Godts en De Cat begint de strijd om een definitieve plek in de WK-selectie dus tijdens de komende trip naar de Verenigde Staten.

Selectie Rode Duivels (Maart 2026) Positie Spelers Doelmannen Matz Sels, Senne Lammens, Maarten Vandevoordt Verdedigers Thomas Meunier, Timothy Castagne, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Zeno Debast, Arthur Theate Middenvelders Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Nathan De Cat, Axel Witsel Aanvallers Romelu Lukaku, Jeremy Doku, Loïs Openda, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers, Mika Godts, Lucas Stassin, Charles de Ketelaere

