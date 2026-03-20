De politie heeft maanden na de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen nog altijd geen enkele aanhouding verricht. Volgens misdaadverslaggever Paul Vugts van Het Parool staat de teller momenteel op 'nul arrestaties', terwijl een deel van de harde kern van de Amsterdamse club de wedstrijd op 30 november 2025 doelbewust liet staken als eerbetoon aan hun overleden supporter Thijmen Ruben Pfann, oftewel 'Tum'.

De ongeregeldheden in de Johan Cruijff Arena begonnen destijds al vroeg in de wedstrijd. In de vijfde minuut, een verwijzing naar de vijfde generatie hooligans van de F-side, werd er massaal vuurwerk afgestoken en op het veld gegooid.

Artikel gaat verder onder video

Nadat de wedstrijd aanvankelijk was onderbroken, besloot scheidsrechter Bas Nijhuis het duel definitief te staken toen er bij de hervatting direct opnieuw vuurwerk op de grasmat belandde. Tienduizenden supporters moesten hierdoor vroegtijdig naar huis, terwijl het restant van de wedstrijd later zonder publiek werd uitgespeeld.

Vugts ziet onschuldige supporters gestraft worden

Inmiddels zijn er collectieve straffen uitgedeeld voor de gebeurtenissen, wat ertoe leidde dat de zuidelijke korte zijde van het stadion onlangs leeg bleef tijdens de wedstrijd tegen Sparta. Vugts, die zelf fan is van Willem II en recent een duel moest missen tegen ADO Den Haag wegens een collectieve straf, herkent de frustratie van de trouwe aanhang.

"Zo kwam het dat duizenden Ajax-supporters die op de vakken rond de harde kern zitten, vanwege die straffen uitgerekend de twee thuiswedstrijden moesten missen waarin het spel van Ajax positief afstak in weer een allerbelabberdst seizoen."

De misdaadverslaggever vervolgt: "Al heel lang woedt het debat over de vraag of het redelijk is om steeds duizenden supporters te straffen omdat een groep waarmee zij weinig van doen hebben zich, in de visie van de KNVB en de autoriteiten, heeft misdragen."

Politie heeft verdachten al langer in het vizier

Hoewel er nog niemand is opgepakt, is het niet zo dat de politie volledig in het duister tast. Volgens bronnen rondom het onderzoek zijn er kort na de rellen al de nodige vorderingen gemaakt. Ondanks het feit dat veel betrokkenen vermommingen droegen, zou de politie aan de hand van camerabeelden al 'tien tot vijftien' betrokkenen hebben geïdentificeerd.

"Nou weet ik hoezeer de politie worstelt met capaciteitsgebrek, en het kan ook goed zijn dat het onderzoek nog loopt en ik te vroeg mopper. Maar dat tot nu toe vooral onschuldige supporters zijn gestraft, voelt slecht."