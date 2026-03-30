wist bij zijn debuut in het Nederlands elftal geen indruk te maken, zo herhaalt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever is van mening dat het talent van AZ in het restant van het seizoen moet bewijzen dat hij het verdient mee te gaan naar het WK. Slaagt hij daar niet in, kan Ronald Koeman wat Driessen betreft beter van Ajax meenemen.

Smit maakte vrijdag zijn debuut in Oranje in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen (2-1). Direct na de wedstrijd stelde Driessen dat de middenvelder een onvoldoende verdiende voor zijn optreden, omdat hij als een jeugdspeler speelde en ‘nog behoorlijk wat tekort komt’. Dat sentiment herhaalt de chef voetbal van de ochtendkrant in zijn column van maandag. De verslaggever is van mening dat Smit ook bij AZ nog niet echt laat zien waarom hij komende zomer mee moet naar het WK.

Artikel gaat verder onder video

“Hij neemt de nummer zes van de Eredivisie niet wekelijks bij de hand, het is te vaak meehobbelen. Los van wat oogstrelende acties aan de bal is het allemaal niet indrukwekkend”, stelt Driessen, die wel toegeeft dat Smit in de toekomst een grote rol kan spelen in Oranje. “Vanwege hun toekomstperspectief bij Oranje wil Koeman jonge spelers als Smit, Hato en Valente wellicht meenemen naar het WK. Echter, Koeman zal ook geschrokken zijn van wat hij zag van Smit tegen Noorwegen.”

Smit bezit hoe dan ook over voetbalkwaliteiten, zo stelt Driessen. “Maar de lat moet snel hoger. Hij moet zich laten gelden in de bekerfinale met AZ tegen NEC, in het restant van de Eredivisie en tijdens de Europese campagne in de Conference League.” In die wedstrijden moet Smit volgens Driessen aan Koeman laten zien dat hij het verdient mee te gaan naar het WK om verder te ontwikkelen.

Doet hij dat niet, kan de bondscoach zich volgens de journalist beter tot een andere naam richten: Steur van Ajax. “De beloftevolle Volendammer heeft ondanks alle narigheid in Amsterdam een basisplaats veroverd bij de nummer 4 van de Eredivisie en is sinds december 2025 een vaste waarde op het middenveld in de Johan Cruijff ArenA”, besluit hij.