Het Nederlands elftal oefent dinsdagavond tegen Ecuador en treft een moeilijk te kloppen tegenstander. La Tri heeft al zestien wedstrijden niet meer verloren, een reeks die werd ingezet in september 2024. Wat is het geheim van de Zuid-Amerikanen en hoe kan Oranje een einde maken aan de ongeslagen status?

Ongeslagen sinds september 2024

Ecuador verloor op 7 september 2024 voor het laatst: Brazilië was met 1-0 te sterk. Dat was tevens de eerste wedstrijd onder bondscoach Sebastián Beccacece. Daarna volgden zes overwinningen en tien remises. Onder meer Uruguay en Brazilië werden op een gelijkspel gehouden, terwijl Ecuador in september 2025 nog won van Argentinië. Opvallend is hoe vaak Ecuador met 0-0 gelijkspeelt: zeven keer in de laatste vijftien duels. Vrijdag eindigde een oefenduel met Marokko in een 1-1 gelijkspel.

Spil in het succes is bondscoach Beccacece en zijn bijna ideologische visie op teamontwikkeling. De Argentijn schetste zijn voetbalfilosofie deze week in een interview met AS. “Ik wil verdedigen zoals Arsenal en aanvallen zoals Barcelona”, legde hij uit. Ecuador speelt onder zijn leiding compact, zet agressief druk en weet in balbezit steeds beter wat het wil. Die aanpak leidde tot een ongekend laag aantal van vijf tegendoelpunten in de achttien wedstrijden durende WK-kwalificatiecyclus.

Toch is het succes niet alleen het gevolg van een goed georganiseerd systeem. Achter de schermen heeft Beccacece een ingrijpende vernieuwing doorgevoerd. In minder dan twee jaar tijd werd het merendeel van de selectie vervangen en ontstond een van de jongste teams van het continent. Daarbij werd bewust geïnvesteerd in scouting en ontwikkeling, met een brede spelerspool als resultaat. “Ons grootste succes was dat we verder keken dan alleen het directe resultaat”, stelt de bondscoach. “We hebben een jonge ploeg opgebouwd en daarachter staat alweer een nieuwe generatie klaar.”

Halve selectie komt van één club

Die ontwikkeling is nauw verbonden met de opkomst van opleidingsclub Independiente del Valle, die volgens Europese modellen werkt en talenten rechtstreeks naar topcompetities exporteert. Van de huidige selectie hebben 18 (!) van de 34 spelers een verleden als jeugdspeler bij de club, die vorig seizoen kampioen werd van Ecuador en ook nu weer bovenaan staat.

Ecuadoraanse spelers slaan steeds vaker de traditionele tussenstap via Mexico of Argentinië over en zetten direct de stap naar Europa. Dat geldt ook voor sterkhouders als Moisés Caicedo, die inmiddels het kloppende hart van het elftal vormt. Zijn ontwikkeling wordt binnen de selectie zelfs gebruikt als voorbeeld voor jonge spelers. “Voor hem was het in het begin zwaar in Europa, maar hij bleef bescheiden en werkte door. Dat maakt hem zo belangrijk”, weet Beccacece.

Opvallend is ook hoe Ecuador omgaat met leiderschap. In plaats van één vaste aanvoerder koos de bondscoach bewust voor een gedeelde verantwoordelijkheid binnen de groep. “We hebben besloten de aanvoerdersband te verdelen, zodat de verantwoordelijkheid door meerdere spelers wordt gedragen.” Die keuze haalde de druk weg bij ervaren krachten als Enner Valencia, die sindsdien weer productiever is geworden.

Het doelpuntenprobleem van Ecuador

Waar de defensie uitblinkt, blijft de aanval een zorgenkind. Ecuador maakte in de kwalificatie slechts veertien doelpunten en blijft in offensief opzicht afhankelijk van Valencia. Dat was vrijdag opnieuw zichtbaar in het oefenduel met Marokko. De organisatie was in orde, maar Ecuador mist nog altijd het vermogen om wedstrijden definitief naar zich toe te trekken.

In Ecuador wordt het nationale team dan ook verschillend beoordeeld. In de traditionele media en op sociale media klinkt vaak stevige kritiek. “Als je sociale media volgt, lijkt het alsof alles slecht gaat, maar in het dagelijks leven voel je juist veel enthousiasme”, zegt Beccacece daarover. Op straat zijn mensen een stuk positiever over de Ecuadoraanse ploeg, denkt hij.

Toch beschikt Ecuador over genoeg elementen om te imponeren op het WK. Met fysieke kracht, tactische discipline en een groeiend aantal spelers met ervaring in Europese topcompetities is een plek in de knock-outfase zeker haalbaar. Tegelijkertijd ontbreekt de druk die traditionele favorieten wel voelen. “Wij hebben niet de verplichting om het WK te winnen, die ligt bij landen als Argentinië, Brazilië en Spanje”, weet de bondscoach. “Wij gaan met overtuiging en de droom om te concurreren.”

Oranje kan het 'wat-als-scenario' testen

Dinsdag valt geen spektakelstuk te verwachten. Ecuador is een taaie opponent en het zou zomaar heel lang 0-0 kunnen blijven. Dat biedt voor Oranje ook kansen. Mocht het inderdaad niet lukken om de Ecuadoraanse defensie te slechten, dan kan Oranje in de slotfase oefenen op het 'wat-als-scenario'. Welk plan heeft bondscoach Ronald Koeman als Oranje op het WK een doelpunt móét maken in de slotminuten? Er komt mogelijk geen betere kans voorbij om dat nog eens te finetunen.

Geschiedenis van Nederland - Ecuador

Het wordt de vierde keer dat Nederland en Ecuador tegenover elkaar staan. Makkelijk heeft Oranje het nooit gehad. In maart 2006 won Nederland een vriendschappelijk duel met 1-0 dankzij een doelpunt van Dirk Kuyt. Acht jaar later werd het 1-1 in een oefenduel, met een goal van Robin van Persie. Op het WK 2022 troffen de teams elkaar voor het laatst. Cody Gakpo scoorde voor Nederland, maar dankzij Valencia pakte Ecuador een punt (1-1). De Zuid-Amerikanen wisten de groep toen niet door te komen.