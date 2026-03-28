, en gaan zeker mee met het Nederlands elftal naar het WK, zo stelt Hans Kraay junior bij ESPN. Niet omdat dit drietal gegarandeerd in de basis zal staan, maar omdat deze namen niet zullen klagen als ze weinig speeltijd krijgen, voorspelt Kraay.

Ronald Koeman mag komende zomer 26 spelers meenemen naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Kraay vindt dat heel veel spelers die een bondscoach gemotiveerd moet houden. Koeman hoeft niet zijn hele spelersgroep tevreden te houden, zo stelt de analist. “Dat lukt geen enkele trainer.”

Een goed voorbeeld van een speler die geen problemen gaat maken als hij weinig speelt, is Koopmeiners. “Die gaat wel mee”, weet Kraay. “Als hij in de eerste twee wedstrijden nul minuten maakt, gaat hij in de aanloop naar de laatste groepswedstrijd echt geen stennis maken en mensen in elkaar schoppen op de training. Als hij speelt is hij happy, maar van hem heb je geen last. Dat zoek je ook als trainer.” Presentator Milan van Dongen voegt eraan toe dat Koopmeiners op veel posities uit de voeten kan.

Volgens Kraay hoeft Koeman naast Koopmeiners ook vrijwel niks te doen om jongens als Smit en Valente gemotiveerd te houden. “Dus die gaan allemaal wel mee”, is de oud-voetballer overtuigd. “Koeman heeft min of meer wel aangegeven dat hij gecharmeerd is van Smit. En als Kees Smit nummer 26 is, dan zit je er niet tegenaan, is hij elke dag als eerste op het trainingsveld. Ik ga niet zeggen dat hij Frenkie de Jong uit de basis gaat spelen, dat gaat niet gebeuren. Maar deze drie gaan allemaal wel mee.”