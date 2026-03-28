Gravenberch tankt vertrouwen bij Oranje en geniet van samenspel met Smit

28 maart 2026, 10:57
Niels Hassfeld | Redacteur
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Ryan Gravenberch wil deze interlandperiode vertrouwen tanken richting het WK van komende zomer, zo laat hij weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. De middenvelder denkt dat hij in het duel met Noorwegen (2-1 winst) prima heeft gespeeld. Ook gaat hij in op het samenspel met debutant Kees Smit en het nieuwe tenue van Oranje.

Het Nederlands elftal nam het vrijdag in eigen huis op tegen Noorwegen en wist met een 2-1 overwinning van het veld te stappen. Gravenberch geeft na afloop van de wedstrijd aan dat hij voor zichzelf wat vertrouwen wil tanken in de oefenduels met Noorwegen en Ecuador. “Ik wil met een goed gevoel op deze periode terug kunnen kijken, dat ik lekker heb gevoetbald”, geeft hij aan.

Gravenberch denkt zelf dat zijn wedstrijd van vrijdag daar goed aan heeft bijgedragen. “Het ging wel goed. Het kan altijd beter, maar ik denk wel dat ik een oké pot heb gespeeld”, aldus de middenvelder. In de Johan Cruijff ArenA begon de speler van Liverpool in de basis en werd hij acht minuten voor tijd vervangen door Jerdy Schouten.

Samenspel met Kees Smit

Naast Gravenberch op het middenveld stond een debutant: Smit. “Hij is een heel aardige jongen die altijd wil leren”, begint de voormalig speler van Ajax. “Ik denk dat hij zichzelf vandaag redelijk heeft laten zien. Hij is een goede speler die altijd de bal wil hebben, daar hou ik van.” Voorafgaand aan de wedstrijd heeft de middenvelder ook nog wat advies meegegeven aan de debutant. “Ik zei tegen hem: Doe je ding, heb vertrouwen in jezelf en geniet van het moment.”

Gravenberch is fan van nieuw Oranje-shirt

Het Nederlands elftal speelde tegen Noorwegen voor het eerst in het nieuwe tenue. Hoewel het shirt meer traditioneel oranje is dan tijdens het WK van 2022, komt dit op televisie niet goed naar voren. Verschillende kijkers uitten vrijdagavond hun onvrede. Gravenberch is echter wel fan van het nieuwe shirt. “Ik zeg je eerlijk, ik vind het heel mooi. Ik ben er blij mee.” Als de 25-voudig international vervolgens te horen krijgt dat de kleur op tv minder goed overkomt, moet hij hard lachen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Nederland - Noorwegen

2 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2026

Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
29
4
2024/2025
Liverpool
37
0
2023/2024
Bayern München
1
0
2023/2024
Liverpool
26
1

