Live voetbal 2

Van Hanegem maakt zich zorgen over Depay en De Jong: ‘Dat is een probleem’

28 maart 2026, 19:30
Teamfoto Nederland voor duel met Finland
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Willem van Hanegem hoopt dat Memphis Depay en Frenkie de Jong snel terugkeren van blessures, zegt hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De sterspelers missen de huidige interlandperiode met Oranje. Voor hen is het zaak om goed te herstellen, zodat ze fit aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kunnen deelnemen.

Wegens een spierblessure moest Depay zich afmelden voor de laatste interlandperiode in aanloop naar het WK. Ook De Jong behoort niet tot de Oranje-selectie van Ronald Koeman door kwetsuur: de middenvelder kampt met een hamstringblessure.

Artikel gaat verder onder video

Van Hanegem weet hoe belangrijk fitheid is op een WK. De oud-middenvelder haalt debutant Kees Smit aan als voorbeeld. “Hij is fit en speelt veel. Dat halen ook veel mensen door elkaar, hè. Als je fit bent maar je doet niet altijd mee, dan is er weinig aan de hand. Stefan de Vrij en Nathan Aké kun je zo meenemen, ze weten hoe het werkt en zijn misschien ook nog wel extra fris”, legt het voetbalicoon uit.

“Ben je totaal niet fit, maar speel je wel, laten we zeggen: niveau Raheem Sterling (en ja, ik weet dat hij een Engelsman is), dan ben je kansloos”, vervolgt hij. Dan komen de kwesties van Depay en De Jong ter sprake. “En dan is er de situatie zoals bij Memphis Depay en Frenkie de Jong. Geblesseerd en bidden in juni in orde te zijn: dat is wel een probleem, vrees ik”, aldus Van Hanegem.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws