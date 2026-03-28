Wouter Goes verlaat Jong Oranje per direct met blessure

28 maart 2026, 10:16   Bijgewerkt: 11:05
Wouter Goes heeft het trainingskamp van Jong Oranje per direct verlaten, zo melden AZ en de KNVB. De verdediger gaat zich in Alkmaar laten onderzoeken. Goes stond vrijdag in de basis in het verloren kwalificatieduel met Jong Noorwegen (3-2), maar werd in de rust vervangen door Dies Janse.

Jong Oranje speelde vrijdag een belangrijk duel in de kwalificatiecyclus voor het EK op bezoek bij koploper Noorwegen. Nadat de ploeg van Michael Reiziger na ruim een uur op voorsprong was gekomen, werd de wedstrijd nog helemaal weggegeven; in blessuretijd maakten de Noren de winnende treffer. Kwalificatie voor het EK is daardoor ver weg voor de ploeg van Reiziger, aangezien Jong Oranje na vijf duels vierde staat met slechts vijf punten.

Halverwege de wedstrijd bleef Goes in de kleedkamer achter; hij werd vervangen door Janse. Inmiddels is duidelijk dat de mandekker van AZ te maken had met fysieke problemen. Hij heeft het trainingskamp van Jong Oranje namelijk per direct verlaten en is daardoor niet inzetbaar voor het oefenduel met Jong België van maandag.

AZ en de KNVB melden dat Goes terugkeert naar Alkmaar, waar hij een nader onderzoek zal ondergaan. Het is niet duidelijk waar de verdediger precies last van heeft. Voor AZ is het te hopen dat de schade meevalt, aangezien er een cruciale fase van het seizoen aanbreekt. Naast de kwartfinale van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk op 9 en 16 april spelen de Alkmaarders op 19 april de finale van de KNVB Beker tegen NEC.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
27
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

