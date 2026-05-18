Arsenal wint nipt en zet gigantische stap richting landstitel

Arsenal heeft in eigen huis met 1-0 gewonnen van Burnley en daarmee een grote stap gezet richting het kampioenschap. Kai Havertz maakte het enige doelpunt van de wedstrijd met een kopbal uit een perfect genomen hoekschop van Bukayo Saka. Door de overwinning komt Arsenal met nog één duel te gaan in een sterke uitgangspositie terecht in de titelstrijd.

De wedstrijd begon terughoudend. Het Burnley van onder meer Zian Flemming was voor het eerst gevaarlijk via Luis, terwijl Arsenal vooral veel balbezit had zonder direct tot grote kansen te komen. Na een kwartier werd de thuisploeg voor het eerst echt dreigend toen Leandro Trossard van afstand de paal raakte. Burnley hield daarna lange tijd stand in een compact verdedigend blok, waardoor Arsenal moeite had om door te breken.

Artikel gaat verder onder video

In de slotfase van de eerste helft nam de druk verder toe. Saka was nog dicht bij een treffer met een geplaatst schot dat net naast ging, maar kort daarna viel alsnog de openingstreffer. In de 37ste minuut kopte Havertz raak uit een corner van Saka en zette Arsenal op voorsprong: 1-0.

Na rust kwam Burnley feller uit de kleedkamer en zette het hoger druk, wat direct leidde tot een kans voor Jaidon Anthony die net over schoot. Arsenal kreeg meer ruimte in de omschakeling, maar wist het die niet goed uit te spelen. Eberechi Eze kreeg nog een grote mogelijkheid van dichtbij, maar werd knap afgestopt door Maxime Esteve.

In het vervolg bleef de wedstrijd open, met veel wissels en een steeds rommeliger spelbeeld. Arsenal kon de voorsprong niet verdubbelen en moest in de slotfase vooral verdedigen. Burnley bleef wel zoeken, maar echt grote kansen kwamen er niet meer. Invaller Victor Gyökeres zorgde nog kort voor dreiging, maar het bleef bij spanning zonder echte doorbraak.

Arsenal hield uiteindelijk stand en sleept daarmee een zwaarbevochten 1-0 overwinning binnen. Met nog één wedstrijd te spelen bedraagt de voorsprong vijf punten, al heeft Manchester City nog een duel tegoed, waardoor de titelstrijd nog niet beslist is. Arsenal speelt de laatste wedstrijd uit tegen Crystal Palace.