Alex Kroes heeft zich in gesprek met Kale & Kokkie uitgelaten over de vele geruchten die ontstaan rondom Ajax. Volgens de voormalig technisch directeur van de Amsterdammers is er intern veel angst voor de geluiden die van buitenaf hoorbaar zijn en worden hier ook keuzes door beïnvloed.

Kort na de benoeming tot algemeen directeur werd bekend dat Kroes ruim 17.000 aandelen van Ajax in bezit had, iets waardoor hij mogelijk handel met voorkennis kon plegen. Dit is volgens de Nederlandse wet verboden. Er werd zelfs gesproken over een gevangenisstraf.

“Was de intentie: ik ga iets kopen, want dat schiet de koers omhoog? Nee, totaal niet. Dat is sowieso nooit gebeurd met de koers van Ajax. Zelfs niet toen Antony verkocht werd voor honderd miljoen”, lacht Kroes. Hij vervolgt: “Alles is uit zijn verband getrokken. Er werden dingen naar mijn hoofd geslingerd dat ik naar de gevangenis moest, dat ik dacht: jullie zijn achterlijk of zo? Hoezo moet ik naar de gevangenis als ik een paar aandelen van Ajax koop.”

Kroes ziet sowieso dat veel rondom Ajax uit zijn verband wordt getrokken. “Intern zijn mensen daar heel bang en angstig voor. Er worden keuzes gemaakt die in lijn met die emotie liggen”, aldus de ex-technisch directeur van de Amsterdammers.

Kroes: ‘Te veel mensen verdienen geld aan onrust binnen Ajax, dat is het probleem’

Na zijn vertrek kreeg Kroes meerdere verzoeken van journalisten om mee te werken aan bepaalde reconstructieverhalen over zijn periode in Amsterdam.

“Er was een journalist die zei: ik kom naar jou in Dubai, ik wil een achtergrondreportage maken waarin ik alles wil weten. Ik zei: bespaar je de moeite, ik wil er niet aan meewerken. Ik wil rust creëren voor de club, want het moet weer de goede kant op. Te veel mensen verdienen geld aan onrust binnen Ajax. Hoe meer onrust, hoe meer mensen geld verdienen. Dat wil ik helemaal niet”, maakt hij duidelijk.