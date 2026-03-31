Ajax heeft de KNVB reeds in februari geïnformeerd over wat inmiddels de 'Paspoortgate' is gaan heten. Dat deed de club naar aanleiding van de transfer van doelman , die zijn interlands speelt voor Indonesië. De voetbalbond speelde het signaal echter niet door naar andere clubs in het betaald voetbal, zo blijkt uit een uitgebreid artikel in Voetbal International.

Ajax nam Paes begin februari over van het Amerikaanse FC Dallas. De club was op zoek naar een nieuwe reservekeeper omdat Remko Pasveer een transfervrije overstap naar Heracles Almelo was gegund. Door een zware blessure van eerste doelman Vítezslav Jaros belandde Paes vervolgens al snel onder de lat, inmiddels heeft hij vijf Eredivisiewedstrijden namens Ajax achter zijn naam.

Artikel gaat verder onder video

Paes werd na zijn transfer door Ajax aangemeld bij de KNVB en door de voetbalbond speelgerechtigd verklaard. Een jurist van Ajax uitte echter intern zijn zorgen, aangezien er eerder al was gewaarschuwd dat spelers niet én de Nederlandse én de Indonesische nationaliteit kunnen hebben. Ajax besloot geen enkel risico te nemen en Paes niet te laten meespelen of -trainen totdat de kwestie honderd procent was opgelost. Dat leidde ertoe dat de doelman terugvloog naar de Verenigde Staten en daar een voorlopig verblijf- en inreisvisum verkreeg, waardoor het hem is toegestaan om langer dan 90 dagen in de EU te verblijven én te werken.

"Naar aanleiding van de ongebruikelijke gang van zaken trok Ajax proactief aan de bel bij de KNVB. Ajax gaf aan dat Paes, genaturaliseerd op 30 april 2024 in Jakarta, op basis van het interne onderzoek waarschijnlijk toch niet speelgerechtigd was. En dat zijn status verder uitgezocht moest worden", schrijft VI-journalist Tom Knipping. De voetbalbond liet echter na om dit signaal neer te leggen bij andere clubs die internationals van Indonesië, Suriname of Kaapverdië onder contract hebben staan, voor wie dus in principe hetzelfde zou gelden als voor Paes. Daarover uiten bestuurders van verschillende clubs hun onbegrip, aldus VI: "Ze hadden gehoopt dat de KNVB met die wetenschap de rest had ingelicht. Ze vinden dat de bond alerter en actiever had moeten zijn, aangezien er zoveel genaturaliseerde internationals uit Indonesië, Suriname en Kaapverdië rondlopen. Zeker nu diezelfde bond adviseert om spelers niet op te stellen zolang hun status niet duidelijk is."

De voetbalbond wast zijn handen overigens in onschuld. "De rol van de KNVB is uiterst beperkt geweest bij de overschrijving van Maarten Paes. Zoals je weergeeft, heeft Ajax zelf onderzoek gedaan, daarbij is de KNVB niet betrokken geweest. Ajax was van mening dat een verblijfs- en werkvergunning aangevraagd moest worden en heeft daarvoor zorggedragen. Op basis daarvan kon de overschrijving worden afgehandeld en de speler speelgerechtigd worden verklaard", laat de KNVB weten aan bovengenoemd weekblad.

NAC Breda en TOP Oss brachten de zaak uiteindelijk aan het rollen, door bij de voetbalbond protest aan te tekenen over de verloren wedstrijden tegen respectievelijk Go Ahead Eagles (die NAC met 6-0 verloor) en Willem II (waar TOP met 3-1 onderuit ging). Go Ahead stelde tegen NAC immers Dean James op en bij Willem II deed met Nathan Tjoe-A-On óók een Indonesisch international mee. Indien zij niet speelgerechtigd zijn zouden de respectievelijke duels over moeten worden gespeeld, zo vindt men in Breda en Oss. Door de hele affaire heeft de KNVB clubs inmiddels geadviseerd om internationals van de drie genoemde landen niet op te stellen tot de kwestie is opgelost.