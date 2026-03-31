was als het ware het 'startpunt' van de paspoortsoap en voor hem houdt het voorlopig niet op. De linksback traint momenteel niet mee met zijn club Go Ahead Eagles.

James werd geboren in Leiden, maar maakte in 2025 de switch naar de Indonesische nationaliteit, zodat hij voor het bijbehorende elftal zou kunnen uitkomen. Lang was dat een vlekkeloze wissel, maar sinds de 6-0 overwinning op NAC is er veel te doen om zijn persoon. De Bredanaars zetten namelijk vraagtekens bij de speelgerechtigdheid van James, die door de interlandswitch zou zijn vervallen.

De KNVB is niet voornemens om het verzoek van NAC in te willigen en de wedstrijd overnieuw te laten spelen, maar er wordt nu wel grondig onderzoek gedaan naar de speelgerechtigdheid van James en Eredivisie-spelers die in hetzelfde schuitje zitten. Zo luidde dan ook een advies van de nationale voetbalbond: clubs moeten zeker weten dat de vergunningen in orde zijn.

De werkgeversorganisatie FBO kwam vervolgens met het advies om de betreffende spelers voor de zekerheid niet mee te laten trainen en spelen zolang het onderzoek loopt. Zo zouden clubs eventuele boetes ontlopen. Bij Go Ahead wordt daarnaar geluisterd en dus moet James zich op dit moment fit houden buiten het trainingscomplex in Deventer om. Jan Willem van Dop legt bij RTV Oost uit wat zijn boodschap voor James was. "Hou jezelf fit, maar je mag niet deelnemen aan de trainingen. Je mag ook niet op de terreinen komen, je moet eigenlijk voor jezelf zorgen, dat is de situatie op dit moment."