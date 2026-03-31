Paspoortsoap zorgt voor vreemde taferelen: James traint niet mee bij Eagles

31 maart 2026, 06:25
Dean James en Jakob Breum vieren een goal bij Go Ahead Eagles - NAC Breda
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Dean James was als het ware het 'startpunt' van de paspoortsoap en voor hem houdt het voorlopig niet op. De linksback traint momenteel niet mee met zijn club Go Ahead Eagles.

James werd geboren in Leiden, maar maakte in 2025 de switch naar de Indonesische nationaliteit, zodat hij voor het bijbehorende elftal zou kunnen uitkomen. Lang was dat een vlekkeloze wissel, maar sinds de 6-0 overwinning op NAC is er veel te doen om zijn persoon. De Bredanaars zetten namelijk vraagtekens bij de speelgerechtigdheid van James, die door de interlandswitch zou zijn vervallen.

De KNVB is niet voornemens om het verzoek van NAC in te willigen en de wedstrijd overnieuw te laten spelen, maar er wordt nu wel grondig onderzoek gedaan naar de speelgerechtigdheid van James en Eredivisie-spelers die in hetzelfde schuitje zitten. Zo luidde dan ook een advies van de nationale voetbalbond: clubs moeten zeker weten dat de vergunningen in orde zijn.

De werkgeversorganisatie FBO kwam vervolgens met het advies om de betreffende spelers voor de zekerheid niet mee te laten trainen en spelen zolang het onderzoek loopt. Zo zouden clubs eventuele boetes ontlopen. Bij Go Ahead wordt daarnaar geluisterd en dus moet James zich op dit moment fit houden buiten het trainingscomplex in Deventer om. Jan Willem van Dop legt bij RTV Oost uit wat zijn boodschap voor James was. "Hou jezelf fit, maar je mag niet deelnemen aan de trainingen. Je mag ook niet op de terreinen komen, je moet eigenlijk voor jezelf zorgen, dat is de situatie op dit moment."

Dean James

Dean James
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 25 jaar (30 apr. 2000)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
22
1
2024/2025
Go Ahead
25
2
2023/2024
Go Ahead
7
0
2022/2023
Volendam II
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
11
Fortuna
28
-9
35
12
PEC
28
-15
33
13
Go Ahead
28
0
32
14
Telstar
28
-8
27
15
Volendam
28
-18
27

