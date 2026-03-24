Paspoortsoap krijgt nieuwe aflevering: ook Surinamers in de stress

24 maart 2026, 22:33
Tjaronn Chery
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, bijvoorbeeld a.d.h.v. interviews.

De paspoortensoap houdt Nederland aardig bezig. Nadat eerst NAC een ongeldigheidsverzoek indiende rondom Dean James, volgde TOP Oss dinsdag ook. Nu lijken ook Surinaamse spelers aan de beurt te zijn.

NAC verloor recentelijk met 6-0 van Go Ahead en dacht toen iets interessants gevonden te hebben. Door de switch van James naar het Indonesisch elftal zou de verdediger momenteel niet met de juiste vergunning spelen. De Bredanaars eisten dat het duel nietig verklaard zou worden. Dinsdag deed TOP Oss hetzelfde, omdat Willem II onlangs met Nathan Tjoe-A-On een wedstrijd tegen hen had afgewerkt.

Bij Suriname slaat nu ook de stress toe: de kans is groot dat ook zij eigenlijk officieel niet speelgerechtigd zijn. Er wordt grondig onderzoek gedaan naar deze mogelijkheid, meldt Voetbal International. Ook spelers die de Kaapverdische nationaliteit hebben aangenomen, zouden in de problemen kunnen komen.

Suriname leek lange tijd op weg naar het WK van 2026, maar liep een direct ticket uiteindelijk wel mis. Via de play-offs kan het nu alsnog goedkomen, maar in Bolivia wordt een pittige tegenstander getroffen. Donderdag staat dat duel op het programma, dit nieuws zorgt in ieder geval niet voor een optimale voorbereiding in het Surinaamse kamp. In het slechtste geval kunnen ze de komende tijd enkele weken niet in actie komen in de Eredivisie.

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • zo 22 maart, 16:29
  • 22 mrt. 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • zo 22 maart, 15:45
  • 22 mrt. 15:45
  • 16
Anis Hadj Moussa en Ayase Ueda van Feyenoord en Mika Godts en Davy Klaassen van Ajax

Uitgedund Feyenoord en Ajax: dit is dé combi Klassieker-XI

  • zo 22 maart, 08:25
  • 22 mrt. 08:25
  • 9
Tjaronn Chery

N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 37 jaar (4 jun. 1988)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
27
9
2024/2025
Antwerp
40
14
2023/2024
M Haifa
17
2
2023/2024
NEC
15
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

