Fortuna Sittard heeft de optie in het contract van gelicht, zo maakt de club dinsdag bekend. De smaakmaker van de huidige nummer elf van de Eredivisie ligt nu vast tot medio 2027. Van vijf andere spelers zijn de contracten juist formeel opgezegd, al betekent dat niet automatisch dat zij komende zomer allemaal zullen vertrekken bij Fortuna.

De beslissing van Fortuna is een logisch gevolg van het - cijfermatig - ijzersterke seizoen dat Ihattaren doormaakt. Sinds zijn overstap van RKC Waalwijk afgelopen zomer is de creatieveling uitgegroeid tot de absolute steunpilaar in de aanval van Danny Buijs. De gok die de club afgelopen jaar nam door de gevallen ster een kans te bieden, betaalt zich nu dubbel en dwars terug. Waar veel critici na zijn voorzichtige wederopstanding in Waalwijk nog altijd hun twijfels hadden, laat Ihattaren in Sittard zijn voeten spreken. In de 26 officiële duels die hij tot dusver voor Fortuna speelde, was hij goed voor zes doelpunten en elf assists. Met een directe betrokkenheid bij liefst zeventien treffers bewijst de Utrechter dat hij nog altijd van doorslaggevend belang kan zijn in de Eredivisie.

Met het lichten van de optie in zijn contract, voorkomt Fortuna in ieder geval dat Ihattaren komende zomer gratis de deur uitloopt. Dat scenario dreigt in de zomer van 2027 opnieuw, tenzij club en speler elkaar zouden vinden in een nieuwe verbintenis. Zolang dat niet gebeurt zullen mogelijk geïnteresseerde clubs een kans ruiken om de oud-speler van onder meer PSV en Ajax los te weken uit Sittard. Zo schreef Wim Kieft recent nog in zijn Telegraaf-column dat Ihattaren 'nog altijd de kwaliteiten heeft om PSV, Ajax of Feyenoord sterker te maken'. De oud-spits plaatste daarbij wel direct de kanttekening dat de topclubs in zijn ogen 'het risico te groot vinden' om de creatieveling een contract aan te bieden.

Formele opzeggingen

Naast het nieuws rondom Ihattaren heeft Fortuna ook duidelijkheid verschaft over de rest van de aflopende contracten selectie. De club heeft de opties in de verbintenissen van Paul Gladon, Niels Martens, Tristan Schenkhuizen en Onur Demir niet gelicht. Ook het aflopende contract van Alen Halilovic is formeel opgezegd, al laat de club weten dat er op een later moment alsnog gesproken kan worden over een mogelijke nieuwe verbintenis voor de Kroaat.