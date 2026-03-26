Danny Buijs gaat Fortuna Sittard verlaten, zo durft Wilfred Genee te stellen. Volgens de presentator van Vandaag Inside heeft FC Utrecht verregaande interesse in de coach van de Limburgers.

Dat meldt Genee in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. "Blijft Danny Buijs bij Fortuna, denk je?", vraagt scheidsrechter Bas Nijhuis in dat programma aan Genee. De presentator is daarop zeer duidelijk over de toekomst van de trainer: "Of hij bij Fortuna blijft? Nee", zegt Genee.

Artikel gaat verder onder video

De presentator van Vandaag Inside vervolgt: "FC Utrecht wil hem heel graag hebben. Hoe heet hij ook alweer? Frans van Seumeren. Die schijnt heel erg van hem gecharmeerd te zijn", weet Genee.

De coach van Fortuna Sittard liet onlangs zelf echter een ander geluid horen over een mogelijk vertrek. Buijs durfde te stellen dat hij voor 99% zeker weet dat hij bij de Limburgers blijft, maar hij gaf tegelijkertijd toe dat hij op de hoogte is van de belangstelling van andere clubs: "Ik weet dat er interesse is. Uit het binnenland, maar ook uit het buitenland."