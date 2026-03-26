Genee weet het zeker: Buijs verlaat Fortuna Sittard voor FC Utrecht

26 maart 2026, 08:17
Rene Wagelaar: 'Danny Buijs wil weg bij Fortuna en spreekt met enkele Eredivisie-clubs'
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Danny Buijs gaat Fortuna Sittard verlaten, zo durft Wilfred Genee te stellen. Volgens de presentator van Vandaag Inside heeft FC Utrecht verregaande interesse in de coach van de Limburgers.

Dat meldt Genee in de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside. "Blijft Danny Buijs bij Fortuna, denk je?", vraagt scheidsrechter Bas Nijhuis in dat programma aan Genee. De presentator is daarop zeer duidelijk over de toekomst van de trainer: "Of hij bij Fortuna blijft? Nee", zegt Genee.

De presentator van Vandaag Inside vervolgt: "FC Utrecht wil hem heel graag hebben. Hoe heet hij ook alweer? Frans van Seumeren. Die schijnt heel erg van hem gecharmeerd te zijn", weet Genee.

De coach van Fortuna Sittard liet onlangs zelf echter een ander geluid horen over een mogelijk vertrek. Buijs durfde te stellen dat hij voor 99% zeker weet dat hij bij de Limburgers blijft, maar hij gaf tegelijkertijd toe dat hij op de hoogte is van de belangstelling van andere clubs: "Ik weet dat er interesse is. Uit het binnenland, maar ook uit het buitenland."

Danny Buijs

Danny Buijs
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Functie: Coach
Leeftijd: 43 jaar (21 jun. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Sparta
28
-12
41
10
Groningen
28
3
38
11
Fortuna
28
-9
35
12
PEC
28
-15
33
13
Go Ahead
28
0
32

Complete Stand

