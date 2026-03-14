heeft zaterdagmiddag een gele kaart gekregen voor een boze reactie op FC Volendam-keeper Kayne van Oevelen. De linkspoot van Fortuna Sittard laat zich overigens ook in positief opzicht gelden in het duel: Ihattaren had met twee assists een groot aandeel in de 0-2 voorsprong die de Limburgers halverwege te pakken hadden.

Volendam - Fortuna was twintig minuten onderweg toen Paul Gladon de score opende. De spits, die de geblesseerde Kaj Sierhuis vervangt in de basisopstelling van Danny Buijs, kopte raak uit een hoekschop van Ihattaren. Tien minuten later volgde een volgende domper voor de thuisploeg, toen AZ-huurling Dave Kwakman met een op het oog ernstige blessure per brancard van het veld moest.

Even later sloeg de vlam in de pan in de zestien van Volendam. Fortuna-verdediger Iván Márquez ging na een worstelpartij met Mawouna Amevor met veel misbaar naar de grond. Volendam-keeper Van Oevelen vond overduidelijk dat de Spanjaard daarbij behoorlijk overdreef, en liet dat Márquez ook in zo te zien duidelijke bewoordingen weten. Ihattaren pikte dat niet, zette een sprint in en stond luttele seconden later hoofd tegen hoofd met Van Oevelen. Scheidsrechter Danny Makkelie was er vlug bij om Ihattaren daarvoor een gele kaart te tonen.

Vlak voor rust was Ihattaren opnieuw belangrijk voor Fortuna. Uit een perfecte indraaiende voorzet van de creatieveling kopte Dimitrios Limnios de 0-2 tegen de touwen, waarmee de ruststand ook direct bereikt was. Het betekende Ihattaren alweer zijn tiende assist van het seizoen in competitieverband. Daarnaast was hij tot op heden zelf zes keer trefzeker.