Ihattaren sprint woedend naar Van Oevelen, Makkelie grijpt in

14 maart 2026, 17:27
Ihattaren krijgt geel van Makkelie bij Volendam - Fortuna
Foto: © ESPN
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Jarenlange ervaring als verslaggever en redacteur voor FCUpdate, sinds het voorjaar van 2026 actief als adjunct-hoofdredacteur van de site.

Mohamed Ihattaren heeft zaterdagmiddag een gele kaart gekregen voor een boze reactie op FC Volendam-keeper Kayne van Oevelen. De linkspoot van Fortuna Sittard laat zich overigens ook in positief opzicht gelden in het duel: Ihattaren had met twee assists een groot aandeel in de 0-2 voorsprong die de Limburgers halverwege te pakken hadden.

Volendam - Fortuna was twintig minuten onderweg toen Paul Gladon de score opende. De spits, die de geblesseerde Kaj Sierhuis vervangt in de basisopstelling van Danny Buijs, kopte raak uit een hoekschop van Ihattaren. Tien minuten later volgde een volgende domper voor de thuisploeg, toen AZ-huurling Dave Kwakman met een op het oog ernstige blessure per brancard van het veld moest.

Even later sloeg de vlam in de pan in de zestien van Volendam. Fortuna-verdediger Iván Márquez ging na een worstelpartij met Mawouna Amevor met veel misbaar naar de grond. Volendam-keeper Van Oevelen vond overduidelijk dat de Spanjaard daarbij behoorlijk overdreef, en liet dat Márquez ook in zo te zien duidelijke bewoordingen weten. Ihattaren pikte dat niet, zette een sprint in en stond luttele seconden later hoofd tegen hoofd met Van Oevelen. Scheidsrechter Danny Makkelie was er vlug bij om Ihattaren daarvoor een gele kaart te tonen.

Vlak voor rust was Ihattaren opnieuw belangrijk voor Fortuna. Uit een perfecte indraaiende voorzet van de creatieveling kopte Dimitrios Limnios de 0-2 tegen de touwen, waarmee de ruststand ook direct bereikt was. Het betekende Ihattaren alweer zijn tiende assist van het seizoen in competitieverband. Daarnaast was hij tot op heden zelf zes keer trefzeker.

Ihattaren Van Oevelen
© ESPN

  8 mrt. 20:34
Volendam - Fortuna

FC Volendam
16:30
Fortuna Sittard
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mohamed Ihattaren

Mohamed Ihattaren
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 24 jaar (12 feb. 2002)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
23
6
2025/2026
RKC
0
0
2024/2025
RKC
24
4
2021/2022
Sampdoria
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Utrecht
26
7
35
10
Groningen
27
0
35
11
Fortuna
26
-9
32
12
PEC
27
-16
30
13
Go Ahead
26
-4
29

