Danny Buijs vindt dat de kritiek op Robin van Persie bij Feyenoord veel te ver doorslaat. Dat zegt de trainer van Fortuna Sittard zaterdagmiddag tijdens de voorbeschouwing op het uitduel dat zijn elftal speelt bij FC Volendam.

Buijs is de laatste tijd met verschillende clubs in verband gebracht. Zo zou FC Utrecht, waar Ron Jans er aan het einde van het seizoen mee ophoudt, 'gecharmeerd' zijn van de coach. Ook een mogelijke terugkeer bij Feyenoord, waar Van Persie de laatste maanden flink onder vuur is komen te liggen bij media en supporters, wordt her en der als optie genoemd voor Buijs. De trainer heeft echter geen haast om een stap omhoog te maken, zo vertelt hij voorafgaand aan Volendam - Fortuna bij ESPN. Hij liet recent al weten dat de kans '99 procent' is dat hij ook volgend seizoen op de bank zit bij Fortuna. "Honderd procent is lastig te zeggen, we zitten in maart. Tegenwoordig kan het in de voetballerij bij een club zomaar omslaan en alle kanten op schieten. Daarom zeg ik 99 procent, dan kan je er nooit op afgerekend worden", verduidelijkt Buijs.

'Waarom zou ik nu al die stap maken?'

Artikel gaat verder onder video

Bram van Polen vraagt Buijs of hij een bewust plan heeft voor zijn trainersloopbaan, of dat hij op 'een hele mooie trein' zou kunnen stappen als die voorbij komt. "Privé speelt een rol bij mij", legt Buijs daarop uit. "Een bepaalde stabiliteit in mijn privéleven. Ik heb het gevoel dat ik me bij Fortuna nog door kan ontwikkelen en zie ook nog heel veel dingen die beter kunnen binnen de club, waar we ook proberen aan werken. Dus daarom heb ik zoiets van: waarom zou ik nu al die stap maken? Ik ben nu 43 en ga volgend jaar als het een beetje meezit aan mijn achtste seizoen in de Eredivisie beginnen." Wat Buijs precies met 'privé' bedoelt? "Ik heb drie kinderen, dan probeer je ook te kijken: wat is handig, om welke keuze te maken? Natuurlijk heb ik ook ambities, dat is logisch. Je ziet in het voetbal dat het zó snel kan omslaan. Het is mooi om zo hoog mogelijk te komen, alleen: er zijn ook andere dingen daaromheen die ook belangrijk zijn. Tenminste, voor mij. Daar mag iedereen van vinden wat hij wil, maar ik maak toch mijn eigen keuze."

'Het is óf hosanna, óf depressie. Het lijkt wel of er niks meer tussen zit'

En wat als Feyenoord belt, is dat een club waarvoor Buijs de deur tóch open zou zetten? "Ja, dat zou kunnen", zegt Buijs. "Maar er zit daar nu een trainer", verwijst hij vervolgens naar Van Persie. De manier waarop die momenteel benaderd wordt gaat Buijs veel te ver. "Ik vind: kritiek mag er zijn, dat hoort er ook bij. We liggen onder een vergrootglas, daar is niks mis mee. Maar ik vind dat het de laatste tijd in de voetballerij wel echt doorslaat, hoor. Het is óf hosanna, óf depressie. Het lijkt wel of er niks meer tussen zit. Kijk: als het slecht is, dan is het slecht. Daar mag kritiek op zijn, maar we slaan tegenwoordig wel een beetje door, vind ik." Met Van Persie zelf heeft Buijs daar overigens niet over gesproken, zo vertelt hij desgevraagd: "Nee, ik heb met weinig mensen contact. Mijn cirkel is heel klein."