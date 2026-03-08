Danny Buijs heeft na de wedstrijd tegen Telstar eindelijk duidelijkheid gegeven over zijn toekomst bij Fortuna Sittard. Hoewel er de afgelopen tijd volop werd gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de oefenmeester, laat hij weten dat zijn verblijf voor 99 procent zeker is. Ondanks interesse van verschillende clubs uit binnen- en buitenland, lijkt de rust rondom de trainerspositie bij de Limburgers hiermee terug te keren.

De trainer van Fortuna Sittard sprak zich uit nadat zijn ploeg zich, ondanks een nederlaag, definitief veilig had gespeeld in de Eredivisie. Hoewel de resultaten in de competitie de laatste weken wisselvallig waren, is de belangrijkste doelstelling van dit jaar bereikt. "De afgelopen weken stonden in het teken van punten pakken, we wilden ons zo snel mogelijk veilig spelen. Dan weet je dat je weer een jaar Eredivisie hebt", zo verklaarde Buijs tegenover Voetbal International. Nu de handhaving een feit is, kan de club zich gaan richten op de plannen voor het komende seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Dat Buijs goed op de kaart staat, blijkt wel uit de aanhoudende belangstelling van andere clubs. Zo wordt hij nadrukkelijk genoemd bij FC Utrecht als mogelijke opvolger van de stoppende Ron Jans, terwijl ook clubs als FC Twente, Sparta Rotterdam en NEC zijn situatie nauwlettend zouden volgen. Buijs bevestigt dat er aan hem getrokken wordt: "Ik weet dat er interesse is. Uit het binnenland, maar ook uit het buitenland. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen". Desondanks lijkt een overstap op dit moment niet aan de orde en richt de trainer zich op een langer verblijf in Sittard.

De uitspraak dat zijn aanblijven voor 99 procent vaststaat, roept de vraag op waarom hij niet voor de volle honderd procent kiest. Volgens Buijs heeft dit puur te maken met het feit dat er in de voetballerij veel kan veranderen in een paar maanden tijd. "Een garantie van honderd procent kun je nooit geven, want we zitten in maart en het nieuwe seizoen begint in augustus. Dat is nog vijf maanden en dan kan er van alles gebeuren. Stel, ik word bijvoorbeeld ernstig ziek, dan voldoe ik niet aan honderd procent. Vandaar dat ik 99 procent zeg. Maar in principe is mijn gevoel dat ik nog een jaar hier voor de groep sta", aldus Buijs.

De keuze om bij Fortuna te blijven is gebaseerd op een zorgvuldige afweging van verschillende factoren. "Ik probeer te kijken: wat is mijn situatie, wat zijn mijn privé-omstandigheden? Waar zit ik nu onder welke omstandigheden? De waardering en het respect, krijg ik die hier? Zie ik een uitdaging naar volgend jaar, kunnen we nog steeds dingen verbeteren?", zo legt hij uit.

Ook de clubleiding van Fortuna Sittard heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces. Er zijn veelvuldig gesprekken gevoerd met de trainer, waarbij ook de interesse van andere clubs ter sprake is gekomen. Voor Buijs zijn de randvoorwaarden bij de club doorslaggevend voor zijn besluit om te blijven. "Als je die allemaal een vinkje kunt geven, dan is de keuze eigenlijk snel gemaakt".