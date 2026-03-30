Verweij: 'Cruijff was zeer verbaasd, transferbeleid van Ajax gaat op de schop'

30 maart 2026, 21:30
Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Oscar Gloukh werd voor zo'n vijftien miljoen euro naar Ajax getransfereerd, maar komt er vooral de laatste tijd weinig aan te pas. Met Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur in Amsterdam, is het maar de vraag of de Israëliër lang bij de club blijft.

Dat Gloukh specifieke kwaliteiten heeft, is duidelijk. Eerder in het seizoen kreeg hij onder John Heitinga en Fred Grim vaak het vertrouwen en betaalde dat terug met vijf goals en vijf assists. Toch bleef de twijfel bestaan of zijn aanwezigheid het beste was voor het team. Sinds 17 januari jongstleden heeft hij nog maar weinig minuten gemaakt voor de rood-witten, onder Óscar García lijkt de spelmaker helemaal persona non grata. De afgelopen drie Eredivisie-duels mocht hij niet eens een minuut meedoen. Gloukh zou ondertussen met Cruijff hebben gesproken over zijn reserverol.

Door zijn stevige prijskaartje mag de middenvelder wel al worden betiteld als een miskoop. Volgens Mike Verweij was Cruijff verbaasd over het aantrekken van de dribbelaar en gaat de zoon van de voetballegende het de komende transferperiodes heel anders doen. "Wat je heel erg duidelijk hoort is dat Cruijff zich heel erg heeft verbaasd over de invulling van de Ajax-selectie", refereert Verweij in de podcast Kick-Off naar de vele dribbelaars die naar Amsterdam zijn gehaald.

Koerswijziging bij Ajax

Volgens de journalist van De Telegraaf gaat Cruijff voor een duidelijke koerswijziging. "Ze gaan nu gewoon naar een heel ander soort type zoeken. Groter, sterker, beter, maar ze willen vooral spelers met hele goede statistieken. Gloukh, Moro, die zullen er echt af en toe wel komen, maar dat wordt echt niet de kern van de selectie van Ajax." Verweij denkt eveneens dat dit wel eens de laatste maanden in Amsterdam kunnen worden voor Gloukh. "Ik denk dat als er een goed bod komt, dat Cruijff daar dan wel voor open staat, ja."

Wordt de eerste echte transferperiode onder Cruijff bij Ajax een succes?

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

