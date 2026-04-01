Scout eist 2 miljoen euro van Ajax na transfers Martínez en Antony

1 april 2026, 10:33
1 reactie
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Peter Gerards eist een bedrag van twee miljoen euro van Ajax voor de transfers van Antony en Lisandro Martínez naar Manchester United, meldt Het Parool. Bij de komst van beide spelers zou de scout met Ajax hebben afgesproken om mee te delen in de transferinkomsten, maar Ajax claimt dat die deal niet meer geldig was. Er moet binnen een week een schikking komen, anders zal het gerechtshof een beslissing nemen over de kwestie.

Ajax betaalde in de zomer van 2019 een bedrag van zeven miljoen euro aan het Argentijnse Defensa voor de komst van Martínez, waarna een jaar later bijna zestien miljoen euro werd overgemaakt aan São Paulo voor Antony. Beide spelers werden in de zomer van 2022 voor enorme bedragen verkocht aan Manchester United: de Argentijnse verdediger vertrok voor ruim 57 miljoen euro, terwijl de Braziliaanse buitenspeler liefst 95 miljoen euro opleverde.

Beide spelers zouden zijn aangedragen door Gerards. “Zonder ons zouden Antony en Martínez niet bij Ajax hebben gespeeld”, stelde de scout dinsdag tegen de raadsheren van het Gerechtshof Amsterdam, geciteerd door Het Parool. Daarmee doelt hij op zichzelf en Grads Fühler, met wie hij samenwerkt. In 2016 ging toenmalig technisch directeur van Ajax Marc Overmars in zee met Gerards International Consultancy om voornamelijk in Zuid-Amerika te scouten. De scout zou daarbij meedelen in toekomstige transferinkomsten van aangedragen spelers.

Ontbonden overeenkomst

Tijdens de zitting beaamt Ajax bij monde van advocaat Dolf Segaar en huisjurist Bram Bollen dat het bedrijf van Gerards de twee spelers heeft aangedragen. De Amsterdammers stellen echter dat het scoutingsbedrijf geen recht hebben op een deel van de transfersommen die in 2022 werden ontvangen. De overeenkomst met Gerards International Consultancy werd namelijk in 2020 ontbonden. Volgens de scouts betekent dit echter niet dat hiermee expliciet afstand is gedaan van de bepaling waarin een deel van toekomstige transferinkomsten is beloofd. Volgens Gerards gaat dat bij de transfers van Martínez en Antony om een totale som van twee miljoen euro.

De zaak tussen Gerards en Ajax loopt al sinds 2023, maar bleef tot op heden onder de radar. In het verleden is al geprobeerd om tot een schikking te komen, maar die kwam er telkens niet van. Het Gerechtshof Amsterdam heeft beide partijen dinsdag een week de tijd gegeven om alsnog een schikking te bereiken; gebeurt dat niet, zal er op 9 juni een arrest volgen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Die kunnen fluiten naar dat geld .....

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die kunnen fluiten naar dat geld .....

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Antony

Antony
Real Betis Sevilla
Team: Betis
Leeftijd: 26 jaar (24 feb. 2000)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Betis
25
7
2025/2026
Man Utd
0
0
2024/2025
Man Utd
8
0
2024/2025
Betis
17
5

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

