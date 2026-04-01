Peter Gerards eist een bedrag van twee miljoen euro van Ajax voor de transfers van en naar Manchester United, meldt Het Parool. Bij de komst van beide spelers zou de scout met Ajax hebben afgesproken om mee te delen in de transferinkomsten, maar Ajax claimt dat die deal niet meer geldig was. Er moet binnen een week een schikking komen, anders zal het gerechtshof een beslissing nemen over de kwestie.

Ajax betaalde in de zomer van 2019 een bedrag van zeven miljoen euro aan het Argentijnse Defensa voor de komst van Martínez, waarna een jaar later bijna zestien miljoen euro werd overgemaakt aan São Paulo voor Antony. Beide spelers werden in de zomer van 2022 voor enorme bedragen verkocht aan Manchester United: de Argentijnse verdediger vertrok voor ruim 57 miljoen euro, terwijl de Braziliaanse buitenspeler liefst 95 miljoen euro opleverde.

Beide spelers zouden zijn aangedragen door Gerards. “Zonder ons zouden Antony en Martínez niet bij Ajax hebben gespeeld”, stelde de scout dinsdag tegen de raadsheren van het Gerechtshof Amsterdam, geciteerd door Het Parool. Daarmee doelt hij op zichzelf en Grads Fühler, met wie hij samenwerkt. In 2016 ging toenmalig technisch directeur van Ajax Marc Overmars in zee met Gerards International Consultancy om voornamelijk in Zuid-Amerika te scouten. De scout zou daarbij meedelen in toekomstige transferinkomsten van aangedragen spelers.

Ontbonden overeenkomst

Tijdens de zitting beaamt Ajax bij monde van advocaat Dolf Segaar en huisjurist Bram Bollen dat het bedrijf van Gerards de twee spelers heeft aangedragen. De Amsterdammers stellen echter dat het scoutingsbedrijf geen recht hebben op een deel van de transfersommen die in 2022 werden ontvangen. De overeenkomst met Gerards International Consultancy werd namelijk in 2020 ontbonden. Volgens de scouts betekent dit echter niet dat hiermee expliciet afstand is gedaan van de bepaling waarin een deel van toekomstige transferinkomsten is beloofd. Volgens Gerards gaat dat bij de transfers van Martínez en Antony om een totale som van twee miljoen euro.

De zaak tussen Gerards en Ajax loopt al sinds 2023, maar bleef tot op heden onder de radar. In het verleden is al geprobeerd om tot een schikking te komen, maar die kwam er telkens niet van. Het Gerechtshof Amsterdam heeft beide partijen dinsdag een week de tijd gegeven om alsnog een schikking te bereiken; gebeurt dat niet, zal er op 9 juni een arrest volgen.