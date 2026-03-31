Sven Mislintat heeft in gesprek met Transfermarkt.de gereageerd op de suggesties dat hij geen conflicten vermijdt en geen makkelijk karakter heeft. De voormalig technisch directeur van Ajax geeft toe dat dit ‘waarschijnlijk allebei waar’ is, maar stelt dat dit alleen op feitelijk niveau het geval is.

Mislintat was tussen mei en september 2023 technisch directeur bij Ajax, waarna hij met pek en veren werd weggejaagd. Acht maanden na zijn vertrek uit Amsterdam meldde hij zich bij Borussia Dortmund, waar hij zich eveneens onmogelijk maakte en in februari 2025 werd ontslagen. Sinds afgelopen december werkt Mislintat bij Fortuna Düsseldorf, waar hij voorzitter sport is.

In gesprek met Transfermarkt krijgt de oud-directeur van Ajax de suggestie voorgelegd dat hij geen conflicten vermijdt en verder niet makkelijk in de omgang is. “Ik voel me niet oneerlijk behandeld door deze uitspraken; ze zijn waarschijnlijk allebei waar”, geeft de bestuurder toe. “Ik kan goed met conflicten omgaan en ik ben geen makkelijk persoon.” Mislintat benadrukt dat dit wel alleen om het feitelijke niveau gaat.

“Natuurlijk kan ik met passie over kwesties debatteren, dat vind ik enorm belangrijk”, gaat hij verder. “Een van mijn favoriete leidende principes is dat ik niet geloof dat de beste resultaten in comfortzones worden behaald. Ik denk ook niet dat het beste idee per se in een compromis te vinden is, maar eerder in het debat eromheen”, legt Mislintat zijn denkwijze uit. “Het belangrijkste is om hiervoor de structuren te creëren en een forum voor open discussie op te zetten waar iedereen alles kan zeggen.”

Mislintat waardeert inhoudelijke discussies

Dit probeert de bestuurder te bereiken door mensen aan te moedigen en te vragen om ‘open en eerlijk te spreken’. “Of ze nu sportief directeur zijn of niet, ik zal nooit aanstoot nemen”, benadrukt hij. Mislintat wil zelf graag uitgedaagd worden in zijn werk en waardeert feedback, zo stelt hij. “Daardoor kan ik mezelf verbeteren en betere beslissingen nemen. Dat is de cultuur waarin ik ben opgegroeid.”

Mislintat vindt het wel belangrijk dat discussies altijd over feiten gaan en geeft aan ook regelmatig inhoudelijke discussies te hebben met goede vrienden. “Het wordt nooit persoonlijk en niemand koestert wrok. Loyaliteit gaat niet over ja zeggen, maar over de waarheid vertellen. Wanneer je dergelijke groepen vormt en ze samenbrengt in een veilige omgeving, zijn dit precies de mensen die uiteindelijk de juiste mentaliteit, instelling en motivatie hebben om het verschil te maken; om zo maximaal succes te behalen.”