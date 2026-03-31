Napoli overweegt disciplinaire stappen tegen afwezige Lukaku

De bom is definitief gebarsten tussen Napoli en . De Belgische spits is dinsdag niet komen opdagen op de training, waarna de club direct met een snoeihard officieel statement naar buiten is getreden. Napoli overweegt de aanvaller voor onbepaalde tijd uit de selectie te zetten.

De teksten vanuit Napels laten weinig aan de verbeelding over wat betreft de onvrede over de spits. "Napoli communiceert dat de voetballer Romelu Lukaku niet heeft gereageerd op de oproep van vandaag voor de hervatting van de trainingen", zo luidt het officiële statement. De clubleiding benadrukt dat zij momenteel de opties van disciplinaire maatregelen evalueren, evenals de vraag of de spits in de nabije toekomst nog wel met het team zal meetrainen.

Emotionele reactie op social media

De absentie van Lukaku volgt op een veelbesproken bericht dat de spits maandag op zijn Instagram-account plaatste. Daarin probeerde de 32-jarige Belg zijn afwezigheid in Italië nog te rechtvaardigen. "Dit seizoen is mentaal en fysiek heel zwaar geweest door blessures en een persoonlijk verlies", schreef de spits. Eind 2025 verloor hij zijn vader, waarna hij hem wilde begraven in Brussel. Zijn familie koos echter voor een begrafenis in Congo. Momenteel verblijft Lukaku in zijn vaderland voor een individueel hersteltraject. "Ik wil alleen terugkeren als ik klinisch 100% fit ben om de club echt te helpen. Ik zou Napoli nooit de rug toekeren."

Maandenlang blessureleed

De clubleiding lijkt echter weinig geduld meer te hebben voor de uitleg van de grootverdiener. De frustratie zit diep, vooral omdat de aanvaller dit seizoen nauwelijks inzetbaar is door fysieke tegenslagen. Lukaku kwakkelt al ruim drie maanden met een hardnekkige ontsteking aan zijn heupbuiger en kwam dit kalenderjaar pas tot een schamele 64 speelminuten in de hoofdmacht van trainer Antonio Conte. In plaats van in Napels onder toezicht van de clubartsen aan zijn herstel te werken, koos de spits voor een traject in België.

Terugkeer naar oude liefde

Lukaku werd onlangs namelijk al nadrukkelijk in verband gebracht met een sensationele overstap naar zijn oude liefde Anderlecht. Hoewel een terugkeer naar Brussel voor veel fans als een droom klinkt, zit Napoli in een sterke onderhandelingspositie; het contract van de Belg loopt namelijk nog door tot medio 2027