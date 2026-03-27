lijkt na het aanstaande WK te vertrekken bij Napoli . Volgens de Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira is de verstandhouding tussen de spits en de club behoorlijk bekoeld en is het einde verhaal voor de Belg. Anderlecht hoopt ondertussen te profiteren van de ontstane situatie en heeft naar verluidt al contact gezocht over een mogelijke terugkeer van de aanvaller.

De breuk tussen Lukaku en de regerend landskampioen, die momenteel onder leiding van Antonio Conte op de derde plaats in de Serie A staat, heeft de afgelopen dagen een kookpunt bereikt. De aanvaller meldde zich onlangs af voor de oefentrip van de Rode Duivels in de Verenigde Staten vanwege blessureleed. In plaats van zich te melden bij het trainingscomplex Castel Volturno, koos hij er echter voor om zonder toestemming van de club in België te blijven voor individuele trainingen. Volgens Schira is er inmiddels sprake van een "heus conflict" tussen de speler en de club.

Artikel gaat verder onder video

Bij Anderlecht worden de ontwikkelingen rondom de oud-speler op de voet gevolgd. De club ziet een kans om de spits na het WK definitief over te nemen. Een transfer is echter nog geen uitgemaakte zaak, aangezien CEO Kenneth Bornauw heeft laten weten dat het transferbudget voor de komende zomer beperkt is en dat er eerst spelers verkocht moeten worden. De marktwaarde van Lukaku wordt momenteel geschat op een bedrag rond de twaalf miljoen euro. Bovendien strijkt de Belg bij Napoli een netto jaarsalaris van circa zes miljoen euro op. Naast de Belgische formatie zouden er ook kapers op de kust liggen uit Saudi-Arabië en Turkije.

Het naderende vertrek betekent een pijnlijk einde van een periode die in augustus 2024 nog veelbelovend van start ging. In zijn eerste seizoen in Napels was Lukaku nog een cruciale schakel met veertien doelpunten in zesendertig officiële duels. In de huidige jaargang is zijn rol een stuk kleiner. Door een zware spierblessure aan het begin van het seizoen miste hij een groot deel van de eerste seizoenshelft en sindsdien moet hij genoegen nemen met een plek op de reservebank. Tot dusver kwam de spits dit seizoen pas vijf keer in actie voor de Italiaanse grootmacht. Het contract van de Belg in Napels loopt nog door tot medio 2027.