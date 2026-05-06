Strijdbijl begraven in Napoli: Lukaku traint weer met de selectie

en Napoli lijken de strijdbijl te hebben begraven. Na een wekenlang conflict heeft er vanochtend een verzoenend gesprek plaatsgevonden tussen de spits en trainer Antonio Conte. Hoewel de Belgische aanvaller voorlopig een deels individueel traject volgt, hoeft hij niet langer te vrezen voor een definitieve verbanning uit de selectie van de club.

De lucht tussen beide partijen is geklaard tijdens een dertig minuten durend onderhoud op het trainingscomplex. Lukaku keerde gisteren, na een afwezigheid van vijf weken, terug in Napels om zijn revalidatie af te ronden. Volgens het Italiaanse Corriere dello Sport heeft de spits tijdens het gesprek met Conte de nadrukkelijke wens uitgesproken om de ploeg in de laatste wedstrijden van het seizoen nog van dienst te zijn. Daarnaast wil hij weer fit raken voor het naderende wereldkampioenschap. Dat lijkt de goede kant op te gaan, want de aanvaller is dusdanig fit verklaard om de groepstraining weer te hervatten.

De hernieuwde samenwerking is opvallend, aangezien de situatie eind maart nog onherstelbaar beschadigd leek. Eerder werd al duidelijk dat Lukaku zonder toestemming van de clubleiding in België verbleef voor een individueel hersteltraject aan zijn heup, wat destijds leidde tot een heus conflict tussen de speler en de club. Napoli reageerde destijds furieus toen de spits niet kwam opdagen op de training en overwoog serieus om hem voor onbepaalde tijd uit de selectie te zetten. Uiteindelijk kreeg de grootverdiener een boete van 150.000 euro opgelegd, wat neerkomt op twintig procent van zijn maandsalaris.

Of de herstelde relatie ook leidt tot een snelle rentree binnen de lijnen, ligt nu in de handen van de technische staf. Napoli neemt het komende maandagavond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona op tegen Bologna. Het is nog onduidelijk of Conte, die zelf na dat duel met voorzitter Aurelio De Laurentiis om de tafel gaat over zijn eigen toekomst, Lukaku direct weer opneemt in de wedstrijdselectie voor de laatste drie competitieduels.

Ondanks de tijdelijke vrede lijkt een definitief vertrek uit Zuid-Italië na dit seizoen nog altijd de meest logische uitkomst. Napoli zou bereid zijn om na het WK mee te werken aan een transfer. De club hanteert naar verluidt een vraagprijs die schommelt tussen de tien en twaalf miljoen euro. Aan interesse is er geen gebrek: naast zijn oude liefde Anderlecht worden ook AS Monaco en diverse clubs uit Turkije en Saudi-Arabië genoemd als mogelijke bestemmingen.