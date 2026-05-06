Stekelenburg doet boekje open over bizarre tijd bij Fulham

Voormalig doelman heeft een boekje opengedaan over zijn turbulente samenwerking met Felix Magath bij Fulham FC. De oud-international deelde in de podcast 1 op 1 met Rob Jansen uitgebreid hoe hij door de Duitse oefenmeester werd weggepest bij de club uit Londen. Magath haalde destijds het bloed onder de nagels van de doelman vandaan met een onorthodox en loodzwaar trainingsregime.

De problemen tussen de twee begonnen tijdens een interlandperiode, toen Stekelenburg genoot van een paar vrije dagen in Parijs. Plotseling kregen de spelers van Fulham het bericht dat Magath was aangesteld als de nieuwe manager en dat zij zich de volgende ochtend direct op de club moesten melden voor de eerste training. Stekelenburg dacht in eerste instantie aan een grap en zocht direct contact met teamgenoot John Heitinga, die destijds ook in Parijs verbleef. Hij beesloot hun verblijf in de Franse hoofdstad niet direct af te breken, waardoor de doelman uiteindelijk een dag te laat op het trainingsveld verscheen. Daar maakte hij direct kennis met de beruchte en fysiek uitputtende methodes van de ervaren Duitser. "We moesten vooral veel lopen, om het hele complex heen dat was een half uur en Magath fietste dan aan de binnenkant mee", blikt Stekelenburg terug op de eerste kennismaking. Pas bij de tweede sessie van de dag kwam er voor het eerst een bal aan te pas

Omdat Magath als ijzeren wet hanteerde dat er bij een nederlaag absoluut geen vrije dagen werden uitgedeeld, liepen de fysieke inspanningen voor de selectie onverantwoord hoog op. Stekelenburg besloot na enkele dagen vol looptrainingen op zijn eigen tempo te gaan bewegen en haakte demonstratief af bij de groep, waarna hij zich direct op het kantoor van de trainer moest verantwoorden. "Nou ja, als je wilt dat ik ballen ga tegenhouden dit weekend, ik ben keeper, dan moet je me niet dit laten doen want dit gaat mij en uiteindelijk jou ook niet helpen", maakte hij zijn trainer destijds duidelijk. Magath reageerde op dat moment ogenschijnlijk kalm, maar de volgende ochtend bleek de situatie volledig te zijn geëscaleerd.

Toen Stekelenburg de volgende dag op het trainingscomplex arriveerde, ontdekte hij dat zijn naambordje was verwijderd en dat de materiaalman de strikte opdracht had gekregen om al zijn persoonlijke eigendommen uit zijn kluisje te halen. Via een assistent-trainer kreeg de doelman te horen dat hij per direct was verbannen naar kleedkamer 87 en pas in de namiddag met de keeperstrainer van de jeugdopleiding mocht trainen. Dit was het breekpunt waarop Stekelenburg zijn zaakwaarnemer Rob Jansen inschakelde om de situatie te beoordelen. Om de aanhoudende pesterijen het hoofd te bieden, riep Jansen opmerkelijk genoeg de hulp in van een expert van de speciale dienst van het Britse leger. "Hij vertelde me dat ik, ongeacht wat ze naar je toegooien en hoe erg ze je willen kwetsen, altijd terug moest lachen. Ze mochten me alles afpakken behalve mijn geld", zo luidde het advies van de soldaat.

De psychologische oorlogsvoering van Magath nam in de daaropvolgende periode steeds bizardere vormen aan. Zo werd de keeper herhaaldelijk gesommeerd om om acht uur in de ochtend aanwezig te zijn, om vervolgens bij aankomst te horen dat de training naar de namiddag was verplaatst en hij weer naar huis kon keren. Ook werd hem de toegang tot de spelersparkeerplaats ontzegd, waardoor hij genoodzaakt was zijn auto buiten de poorten van het complex in de berm achter te laten. Uiteindelijk bood het einde van het seizoen een broodnodige uitweg voor de getergde doelman. Hij vertrok op huurbasis naar AS Monaco, een overstap die destijds door de buitenwacht vanwege de sportieve status niet altijd werd begrepen. "Maar ik was dolgelukkig dat ik weg kon, daar heb ik een fantastisch jaar gehad", zo blikt hij terug op de turbulente periode.