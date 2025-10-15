heeft samen met zijn broer op Instagram laten weten dat hun overleden vader Roger niet in Brussel zal worden begraven. De profvoetballers uiten hun onvrede over de gang van zaken rondom het regelen van de begrafenis.

“Bericht van mijn broer en mij”, schrijft Romelu Lukaku op zijn Instagram-pagina. Eind september overleed de vader van de Belgische spits in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Het plan was om het lichaam van de voormalig profvoetballer naar België te halen en hem te begraven in Brussel. “Zoals jullie misschien weten, hadden we de begrafenis aanstaande vrijdag gepland, maar vanwege bepaalde beslissingen die in Kinshasa genomen worden, zal de begrafenis daar plaatsvinden.”

Artikel gaat verder onder video

In eerste instantie zou er een afscheidsdienst voor Roger Lukaku plaatsvinden in de Basiliek van Koekelberg, waarna hij begraven zou worden op het kerkhof van Molenbeek. Dat gaat nu dus niet door, laat Romelu Lukaku weten. “Onze vader is op 28 september overleden en wij, als broers, hebben er alles aan gedaan om zijn lichaam terug naar Europa te brengen, maar we hadden het gevoel dat we door sommigen werden afgeperst…”, uit hij zijn frustratie.

“Als onze vader er vandaag nog was, zou hij het niet accepteren”, schrijft de 124-voudig Belgisch international. “Het breekt onze ziel dat we onze vader niet kunnen laten rusten. Maar sommige familieleden wilden het niet. We begrijpen waarom onze vader ons bij veel mensen vandaan hield. God zegene je ziel.”

