heeft in de uitzending van Sky Sports een onthulling gedaan over het Nederlands elftal in de tijd van Louis van Gaal. De voormalig bondscoach was altijd erg direct naar zijn spelers toe en maakte met de kamerindeling duidelijk hoe goed hij iemand vond.

Krul zette vorige maand een punt achter zijn carrière. In zijn loopbaan kwam de keeper vijftien keer in actie voor het Nederlands elftal. Zijn beroemdste wedstrijd was de kwartfinale van het WK van 2014 in Brazilië. Van Gaal bracht de doelman bij een gelijke stand in de slotfase van de verlenging binnen de lijnen om de strafschoppenserie te keepen. Krul pakte uiteindelijk twee strafschoppen, waardoor Oranje de halve finale bereikte.

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb heel veel verschillende trainers gehad, maar hij behoort zeker tot de besten”, is Krul lovend over de oud-bondscoach. Zijn relatie met Van Gaal omschrijft de voormalig keeper als een ‘haat-liefdeverhouding’. “Hij was iemand die je de beste keeper van de wereld kon laten voelen en dan de volgende dag zei dat het beter moest, anders behoorde je niet meer tot de selectie van het Nederlands elftal.” Volgens Krul was dat soms best pittig, maar hij begrijpt ook dat Van Gaal precies wist hoe hij zijn spelers moest ‘triggeren’. “Dat heeft hij bij mij ook zeker gedaan, maar het had ook zomaar de andere kant op kunnen vallen.”

Volgens Krul had hij ook kunnen besluiten om niet meer opgeroepen te worden voor Oranje, maar zijn enorme bewijsdrang voorkwam dit. “Hij was heel erg direct. Als je op je eerste dag van de interlandbreak aankwam bij het Nederlands elftal, wist je al of je ging spelen of niet”, blikt de oud-goalie terug. “De wisselspelers kregen namelijk een kamer van mindere kwaliteit”, onthult hij. “Dat waren ‘mind games’, daar was hij een meester in. In de spelersgroep ging het daar ook over onderling, want iedereen wist dat het een soort ongeschreven regel was dat de beste spelers de beste kamers kregen. Daardoor wist je wel direct waar je stond bij Van Gaal.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!