FC Barcelona kan voorlopig niet beschikken over . De 37-jarige spits is met een hamstringblessure teruggekeerd van de interlandbreak met Polen. Mogelijk komt ook de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Nederland in gevaar voor de topscorer aller tijden van de Poolse nationale ploeg.

Barcelona maakt via de officiële kanalen bekend dat Lewandowski bij de nationale ploeg een blessure heeft opgelopen. De spits, die dit seizoen vier keer trefzeker was in LaLiga, kampt met een scheurtje in zijn linker hamstring. Hoewel de club geen specifieke termijn voor zijn herstel benoemt ('dat hangt af van het verloop'), zou hij zomaar enkele weken uitgeschakeld kunnen zijn. Daarmee zou de laatste WK-kwalificatiewedstrijd, Polen - Nederland op 14 november aanstaande, mogelijk in gevaar kunnen komen voor Lewandowski.

Lewandowski is niet de enige Barcelona-speler die niet ongeschonden uit de interlandperiode is gekomen. Ook Dani Olmo en Ferran Torres liepen kwetsuren op, in hun geval bij de nationale ploeg van Spanje. Laatstgenoemde kan wel blijven trainen en lijkt zaterdag in de streekderby tegen Girona 'gewoon' deel uit te maken van de selectie. Dat geldt ook voor Lamine Yamal, die vanwege irritatie aan het schaambeen moet afzeggen voor de interlands van Spanje. Gevreesd werd dat de Clásico van 26 oktober, in Bernabéu tegen Real Madrid, weleens te vroeg zou kunnen komen voor de superster, maar Yamal stond maandag alweer op het trainingsveld van Barcelona.