Justin Kluivert wisselt midden in seizoen van zaakwaarnemer

Justin Kluivert Nederlands elftal
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
14 oktober 2025, 19:51

Justin Kluivert heeft een nieuwe zaakwaarnemer. De tienvoudig international werd jaren begeleid door Team Raiola, maar hij maakt nu de overstap naar Ali Barat, zo meldt de zaakwaarnemer op LinkedIn. Mogelijk sorteert hij daarmee voor op een transfer.

Barat is de eigenaar van het bureau Epic Sports. De zaakwaarnemer was afgelopen zomer bij enkele grote transfers betrokken. Zo had hij een rol in de transfer van Dean Huijsen naar Real Madrid en de stap van Johan Bakayoko naar RB Leipzig. Barat, die is gevestigd in Abu Dhabi, wordt gezien als een van de grootste zaakwaarnemers ter wereld en won in 2023 de Golden Agent Award.

Vooralsnog is het niet duidelijk waarom Kluivert de overstap heeft gemaakt naar Epic Sports en Barat. De afgelopen jaren werden de aanvallende middenvelder en zijn broertje Ruben Kluivert, die bij Olympique Lyon speelt, begeleid door Team Raiola. Deze zaakwaarnemer speelde een grote rol toen Kluivert in 2023 de overstap van AS Roma naar Bournemouth maakte. Destijds tekende de international een contract voor vijf seizoenen.

Mogelijk sorteert Kluivert met de wissel van zaakwaarnemer voor op een vertrek bij Bournemouth. De Nederlander was afgelopen seizoen zeker van een basisplaats, maar dat is dit seizoen niet het geval. Trainer Andoni Iraola deed pas zeven keer een beroep op Kluivert, waarvan twee keer in de basis.

