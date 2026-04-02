Ajax zou momenteel het beste team ter wereld zijn als het 'Ajax-voetbal' zou spelen. Dat stelt de trainer Óscar Garcia tijdens een persconferentie van de Amsterdammers.

De meest recente wedstrijd van Garcia met Ajax was De Klassieker op bezoek bij Feyenoord, een duel dat voetbaltechnisch weinigen kon bekoren. Het niveau was zwak en Ajax maakte in De Kuip niet de indruk dat er móést worden gewonnen; de club kwam nauwelijks aan aanvallen toe.Tijdens het persmoment in aanloop naar het duel met FC Twente werd Garcia hiermee geconfronteerd.

"Weet je de uitslag nog tegen Feyenoord, hier in de Johan Cruijff Arena? Dat was 2-0:, kaatste de Ajax-coach de bal direct terug richting het journaille. "Ajax had in die wedstrijd minder balbezit dan we in De Kuip hadden. Het gaat niet alleen om balbezit, maar om hoe je dat gebruikt."

Dat Ajax momenteel geen Ajax-voetbal speelt, is volgens Garcia niet vreemd: "Als dat niet moeilijk was, dan zouden we nu het beste team ter wereld zijn. Ik kom van Barcelona en daar is de filosofie ook dat je de bal meer wilt hebben dan de tegenstander, maar soms is een team simpelweg beter", vertelt de Spanjaard. Hij benoemt dat ook externe factoren een rol spelen: "Andere clubs kunnen betere aankopen hebben gedaan, bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat dit hier nu het geval is, maar soms zijn er zaken waar je geen controle over hebt. De filosofie moet er in ieder geval te allen tijde zijn."

Garcia houdt in het midden of de fans in de thuiswedstrijd tegen FC Twente wél aanvallend voetbal te zien krijgen: "Het hangt ervan af wat je aanvallend voetbal vindt. Misschien is aanvallend voetbal voor jou wat anders dan voor een ander. De een vindt drie centrale verdedigers verdedigend, terwijl de ander het juist aanvallend vindt omdat je met slechts drie verdedigers speelt."