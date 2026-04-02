Live voetbal

Oscar Garcia: 'Was Ajax-voetbal niet moeilijk, dan waren we nu de beste ter wereld'

2 april 2026, 14:10
Ajax-trainer Oscar Garcia
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ajax zou momenteel het beste team ter wereld zijn als het 'Ajax-voetbal' zou spelen. Dat stelt de trainer Óscar Garcia tijdens een persconferentie van de Amsterdammers.

De meest recente wedstrijd van Garcia met Ajax was De Klassieker op bezoek bij Feyenoord, een duel dat voetbaltechnisch weinigen kon bekoren. Het niveau was zwak en Ajax maakte in De Kuip niet de indruk dat er móést worden gewonnen; de club kwam nauwelijks aan aanvallen toe.Tijdens het persmoment in aanloop naar het duel met FC Twente werd Garcia hiermee geconfronteerd.

"Weet je de uitslag nog tegen Feyenoord, hier in de Johan Cruijff Arena? Dat was 2-0:, kaatste de Ajax-coach de bal direct terug richting het journaille. "Ajax had in die wedstrijd minder balbezit dan we in De Kuip hadden. Het gaat niet alleen om balbezit, maar om hoe je dat gebruikt."

Artikel gaat verder onder video

Dat Ajax momenteel geen Ajax-voetbal speelt, is volgens Garcia niet vreemd: "Als dat niet moeilijk was, dan zouden we nu het beste team ter wereld zijn. Ik kom van Barcelona en daar is de filosofie ook dat je de bal meer wilt hebben dan de tegenstander, maar soms is een team simpelweg beter", vertelt de Spanjaard. Hij benoemt dat ook externe factoren een rol spelen: "Andere clubs kunnen betere aankopen hebben gedaan, bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat dit hier nu het geval is, maar soms zijn er zaken waar je geen controle over hebt. De filosofie moet er in ieder geval te allen tijde zijn."

Garcia houdt in het midden of de fans in de thuiswedstrijd tegen FC Twente wél aanvallend voetbal te zien krijgen: "Het hangt ervan af wat je aanvallend voetbal vindt. Misschien is aanvallend voetbal voor jou wat anders dan voor een ander. De een vindt drie centrale verdedigers verdedigend, terwijl de ander het juist aanvallend vindt omdat je met slechts drie verdedigers speelt."

➡️ Meer nieuws over Ajax

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

  • vr 3 april, 19:46
  • 3 apr. 19:46
  • 7
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is simpel, ga met je team het z.g Ajax voetbal oefenen met je selectie, maar ik ben bang dat hij niet weet wat Ajax voetbal inhoudt.

Just Me
62 Reacties
19 Dagen lid
29 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou vraag ik aan Sanchez, kunt u ff uitleggen wat Ajax voetbal is.

CG
3.324 Reacties
986 Dagen lid
13.808 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop dat hij dat kan. Het wordt wel erg moeilijk tegen Twente!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws