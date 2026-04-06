is zeer te spreken over de verdedigende kwaliteiten van . Volgens de analist is de huurling van Ajax in defensief opzicht momenteel verder dan Josip Sutalo. Waar Verschuren afgelopen zondag met zijn ploeg knap de nul hield tegen Feyenoord, ging Sutalo een dag eerder opzichtig in de fout tijdens de nederlaag van Ajax tegen FC Twente.

Verschuren speelde de volledige wedstrijd in het doelpuntloze gelijkspel tegen de Rotterdammers en werd daarvoor beloond met een 7,5 als rapportcijfer. In het programma Dit was het Weekend stak Van Polen de loftrompet over de centrumverdediger. "Verschuren heeft al meerdere keren complimenten gekregen, maar het is een bezetene hoe hij zich voor ballen gooit", stelde de oud-prof. Volgens hem kunnen veel Eredivisie-verdedigers leren van de onverzettelijkheid van de huurling, al ziet hij ook verbeterpunten. "Het is af en toe een beetje blind en hij gaat snel naar de grond, maar hij gooit zich werkelijk waar óveral voor. En hij leest dat ook wel goed", aldus Van Polen, die wel benadrukte dat Verschuren aan de bal nog tekortkomt. Desondanks was zijn conclusie helder: "Ik vind hem verdedigend beter, ja".

Sutalo beleeft daarentegen een wisselvallig seizoen bij Ajax. De Kroaat behoudt onder interim-trainer Óscar García weliswaar zijn basisplaats, maar krijgt regelmatig kritiek op zijn functioneren. Tafelgenoot Kenneth Perez nam het echter op voor de mandekker. "Sutalo is nu dramatisch, omdat hij niet geschikt is om bij Ajax te voetballen met de manier waarop zij willen voetballen. Maar onder Farioli was het een zeer goede verdediger", stelde de analist. Perez wees erop dat het voor verdedigers makkelijker is om in kleine ruimtes te spelen, in plaats van de grote ruimtes die momenteel achter de Amsterdamse defensie vallen.

Van Polen ging niet volledig mee in die lezing en wees erop dat Verschuren bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie ook regelmatig met veel ruimte in zijn rug moet verdedigen. Daarbij haalde hij een pijnlijk moment van Sutalo aan uit de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente. In de slotfase leed de Kroatisch international balverlies in de opbouw, wat direct leidde tot de winnende treffer. "Als je die goal van Bart van Rooij ziet en hoe Sutalo daar draait, dat zie ik bijna nooit bij Verschuren", concludeerde Van Polen.