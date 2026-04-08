Dennis Bergkamp zal nooit meer een functie gaan bekleden bij Ajax. Dat stelt de voormalig Ajacied in het programma 1 op 1 met Rob Jansen.

Voor Bergkamp, die in 2017 uit dienst trad bij de Amsterdamse club, is Ajax inmiddels een gesloten boek: "Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax, waarvan ik denk: prima. De vraag is mij gesteld om te helpen, dat heb ik gedaan, waarna ik op een heel vervelende manier ben weggegaan. Dan is het klaar ook", zo laat hij duidelijk weten.

Bergkamp zette in zijn tijd bij Ajax de 'Fluwelen Revolutie' op. Een proces, waarin de focus werd gelegd op het ontwikkelen en verkopen van talent. Bergkamp is echter van mening dat hij met dit project door de Amsterdamse club nooit écht serieus is genomen. Na zijn vertrek werd er daarnaast niet doorgepakt met de 'Fluwelen Revolutie'.

“Ik denk dat degenen die het hebben opgepakt, uiteindelijk niet begrepen wat die revolutie inhield", zo stelt Bergkamp in gesprek met Jansen. "Als je geld hebt, is succes heel makkelijk. Dat kan je dan kopen. Maar beleid is iets heel anders. Beleid is dat je met elkaar ergens in gelooft en zonder naar geld te kijken iets voor elkaar krijgt."