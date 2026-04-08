Dennis Bergkamp keert niet meer terug naar Ajax: 'Dan is het klaar ook'

8 april 2026, 07:49
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Dennis Bergkamp zal nooit meer een functie gaan bekleden bij Ajax. Dat stelt de voormalig Ajacied in het programma 1 op 1 met Rob Jansen.

Voor Bergkamp, die in 2017 uit dienst trad bij de Amsterdamse club, is Ajax inmiddels een gesloten boek: "Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax, waarvan ik denk: prima. De vraag is mij gesteld om te helpen, dat heb ik gedaan, waarna ik op een heel vervelende manier ben weggegaan. Dan is het klaar ook", zo laat hij duidelijk weten.

Bergkamp zette in zijn tijd bij Ajax de 'Fluwelen Revolutie' op. Een proces, waarin de focus werd gelegd op het ontwikkelen en verkopen van talent. Bergkamp is echter van mening dat hij met dit project door de Amsterdamse club nooit écht serieus is genomen. Na zijn vertrek werd er daarnaast niet doorgepakt met de 'Fluwelen Revolutie'.

“Ik denk dat degenen die het hebben opgepakt, uiteindelijk niet begrepen wat die revolutie inhield", zo stelt Bergkamp in gesprek met Jansen. "Als je geld hebt, is succes heel makkelijk. Dat kan je dan kopen. Maar beleid is iets heel anders. Beleid is dat je met elkaar ergens in gelooft en zonder naar geld te kijken iets voor elkaar krijgt."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.421 Reacties
1.031 Dagen lid
16.889 Likes
dilima1966
Gelukkig dat Dennis Bergkamp nooit meer terug keert in een functie bij ajax

