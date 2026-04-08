Maarten Paes heeft als nieuwe doelman van Ajax nog geen indruk weten te maken op de makers van Vandaag Inside. Johan Derksen en René van der Gijp maakten maandagavond gehakt van de sluitpost van de Amsterdammers.
De prestaties van Paes, die in de winterstop naar Ajax kwam, zijn al vaker onderwerp van gesprek geweest in het programma. Van der Gijp had dinsdagavond enkele beelden uitgezocht waarmee hij wilde aantonen welk gevaar de doelman vormt voor de opbouw van Ajax.
“Ik zag hem weer dingen doen waarvan ik dacht: daarom heb je handschoenen aan. Een vreselijke keeper", zo luidt de pijnlijke conclusie van Van der Gijp na het optreden van de doelman in de wedstrijd tegen FC Twente (1-2 verlies).
Johan Derksen deelt die mening: “Het is een gemankeerde keeper. Hoe kunnen ze die nou kopen, René? Als je bij Ajax een keeper nodig hebt, dan haal je een geroutineerde jongen die bij een andere club op de bank zit", aldus Derksen, die ook al niet onder de indruk was van Paes in diens tijd bij FC Utrecht. "Hij was waardeloos bij Utrecht.”
Ag voor 1 miljoen een goede 2de keeper. Volgend jaar moet er gewoon een echte voor. En Heerkens of Reverson vlieguren laten maken bij een ander
