Johan Derksen: 'Hoe kon Ajax Paes kopen? Hij is gemankeerd!'

8 april 2026, 09:27   Bijgewerkt: 13:04
Johan Derksen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Maarten Paes heeft als nieuwe doelman van Ajax nog geen indruk weten te maken op de makers van Vandaag Inside. Johan Derksen en René van der Gijp maakten maandagavond gehakt van de sluitpost van de Amsterdammers.

De prestaties van Paes, die in de winterstop naar Ajax kwam, zijn al vaker onderwerp van gesprek geweest in het programma. Van der Gijp had dinsdagavond enkele beelden uitgezocht waarmee hij wilde aantonen welk gevaar de doelman vormt voor de opbouw van Ajax.

“Ik zag hem weer dingen doen waarvan ik dacht: daarom heb je handschoenen aan. Een vreselijke keeper", zo luidt de pijnlijke conclusie van Van der Gijp na het optreden van de doelman in de wedstrijd tegen FC Twente (1-2 verlies).

Johan Derksen deelt die mening: “Het is een gemankeerde keeper. Hoe kunnen ze die nou kopen, René? Als je bij Ajax een keeper nodig hebt, dan haal je een geroutineerde jongen die bij een andere club op de bank zit", aldus Derksen, die ook al niet onder de indruk was van Paes in diens tijd bij FC Utrecht. "Hij was waardeloos bij Utrecht.”

dilima1966
Ook al zet ajax nu twee doelmannen er in als de verdediging niet goed is zal iedere keeper bij ajax doelpunten om zijn oren krijgen

Ag voor 1 miljoen een goede 2de keeper. Volgend jaar moet er gewoon een echte voor. En Heerkens of Reverson vlieguren laten maken bij een ander

Niet overdrijven. Zo slecht is hij niet. Wordt afgerekend op een paar momenten.

Ajax - Twente

Ajax
1 - 2
FC Twente
Gespeeld op 4 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Maarten Paes

Maarten Paes
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (14 mei 1998)
Positie: Keeper
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
6
0
2025
Dallas
22
0
2024
Dallas
30
0
2023
Dallas
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

