Damián van der Vaart woest op Mark Verkuijl, teamgenoten moeten ingrijpen

Damián van der Vaart heeft zich maandag in de slotfase van het duel tussen Vitesse en Jong Ajax (6-1) volledig laten gaan richting . De zoon van Rafael van der Vaart maakte een overtreding, waarna zijn ploeggenoot hem terechtwees. Dit pikte de negentienjarige middenvelder niet, waarna meerdere spelers van Jong Ajax de twee uit elkaar moesten halen.

Jong Ajax beleefde maandag een middag om snel te vergeten in het GelreDome. Op bezoek bij Vitesse werd de Amsterdamse beloftenploeg volledig van de mat geveegd en op een 6-1 nederlaag getrakteerd. De Arnhemmers blijven daardoor in de race voor het winnen van de vierde periode, wat deelname aan de play-offs voor promotie zou opleveren.

Dat het een frustrerende middag was voor de talenten uit Amsterdam, werd in de slotfase goed duidelijk. Van der Vaart was in minuut 82 als invaller binnen de lijnen gekomen, maar maakte twee minuten later al een stevige overtreding op Mathijs Marschalk. De negentienjarige middenvelder kreeg onmiddellijk een duwtje van Verkuijl, die duidelijk vond dat zijn ploeggenoot normaal moest doen.

Die boodschap schoot in het verkeerde keelgat bij Van der Vaart, die na een wegwerpgebaar richting Verkuijl nog even protesteerde bij scheidsrechter Stan Teuben. Vervolgens liep de zoon van Rafael van der Vaart met een ziedende blik en uitgestoken vingertje achter zijn ploeggenoot aan om de confrontatie aan te gaan. Ethan Butera en aanvoerder Avery Appiah zagen de bui al hangen en grepen razendsnel in door de twee uit elkaar te halen.