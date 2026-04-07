Damián van der Vaart woest op Mark Verkuijl, teamgenoten moeten ingrijpen

7 april 2026, 10:31
Damián van der Vaart van Ajax
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Damián van der Vaart heeft zich maandag in de slotfase van het duel tussen Vitesse en Jong Ajax (6-1) volledig laten gaan richting Mark Verkuijl. De zoon van Rafael van der Vaart maakte een overtreding, waarna zijn ploeggenoot hem terechtwees. Dit pikte de negentienjarige middenvelder niet, waarna meerdere spelers van Jong Ajax de twee uit elkaar moesten halen.

Jong Ajax beleefde maandag een middag om snel te vergeten in het GelreDome. Op bezoek bij Vitesse werd de Amsterdamse beloftenploeg volledig van de mat geveegd en op een 6-1 nederlaag getrakteerd. De Arnhemmers blijven daardoor in de race voor het winnen van de vierde periode, wat deelname aan de play-offs voor promotie zou opleveren.

Dat het een frustrerende middag was voor de talenten uit Amsterdam, werd in de slotfase goed duidelijk. Van der Vaart was in minuut 82 als invaller binnen de lijnen gekomen, maar maakte twee minuten later al een stevige overtreding op Mathijs Marschalk. De negentienjarige middenvelder kreeg onmiddellijk een duwtje van Verkuijl, die duidelijk vond dat zijn ploeggenoot normaal moest doen.

Die boodschap schoot in het verkeerde keelgat bij Van der Vaart, die na een wegwerpgebaar richting Verkuijl nog even protesteerde bij scheidsrechter Stan Teuben. Vervolgens liep de zoon van Rafael van der Vaart met een ziedende blik en uitgestoken vingertje achter zijn ploeggenoot aan om de confrontatie aan te gaan. Ethan Butera en aanvoerder Avery Appiah zagen de bui al hangen en grepen razendsnel in door de twee uit elkaar te halen.

Alex Kroes haalt uit: 'Farioli door mij vertrokken bij Ajax? F*ck you!'

Deblauwe1
706 Reacties
1.288 Dagen lid
1.529 Likes
Deblauwe1
Was stevig, maar wel op de bal. De Vitessespeler valt meer over de knie, want het was geen gestrekt been. Kreeg ook geenj geel

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Deblauwe1
706 Reacties
1.288 Dagen lid
1.529 Likes
Deblauwe1
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Was stevig, maar wel op de bal. De Vitessespeler valt meer over de knie, want het was geen gestrekt been. Kreeg ook geenj geel

Vitesse - Jong Ajax

Vitesse
16:45
Jong Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

D. van der Vaart

D. van der Vaart
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (28 mei 2006)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
20
0

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
13
Jong Utrecht
33
-4
39
14
Emmen
34
-11
38
15
Vitesse
34
2
37
16
Jong AZ
34
-7
37
17
MVV
34
-29
36

