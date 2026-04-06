Hoop gloort in Arnhem: vol GelreDome droomt van Eredivisie na vernedering Jong Ajax

Vitesse mag blijven dromen van een terugkeer in de Eredivisie. De Arnhemmers verkeren in goede vorm en wonnen maandag in een — op papier — uitverkocht GelreDome met liefst 6-1 van Jong Ajax. Daardoor blijft Vitesse in de race voor het winnen van de vierde periode, wat plaatsing voor de play-offs zou betekenen.

Jong Ajax begon nog redelijk en kreeg via Abdellah Ouazane een grote kans, maar zag de wedstrijd kantelen na een vroege blessure van doelman Joeri Heerkens. Zijn vervanger Aymean El Hani ging in de blessuretijd van de eerste helft tweemaal in de fout, waardoor Vitesse via Adam Tahaui en Nino Zonneveld alsnog met een 2-0 voorsprong de rust in ging.

Artikel gaat verder onder video

Na rust liep Vitesse eenvoudig verder uit. Nino Zonneveld tekende voor zijn tweede en de 3-0, waarna Tijn Peters nog iets terugdeed met een rake kopbal (3-1). Nog in diezelfde minuut (!) maakte Naoufal Bannis er 4-1 van na een verdedigende fout van Marvin Muzungu. In de slotfase werd de nederlaag verder opgevoerd door treffers van Valon Zumberi en Mathijs Marschalk, waarmee de eindstand op 6-1 werd bepaald.

Vitesse staat met 40 punten uit 35 wedstrijden op de veertiende plaats. Zonder de twaalf minpunten zou de club zevende staan en daarmee op een play-offplek. Nu is de nacompetitie alleen nog te bereiken door goede resultaten in de laatste drie competitiewedstrijden, zodat Vitesse de vierde periode wint.

Vitesse staat nu tweede in de vierde periode, met dertien punten uit zes duels. Omdat ADO Den Haag al een periode heeft gewonnen, zou het play-offticket bij deze stand doorschuiven naar Vitesse.

Stand in vierde periode KKD

1. ADO Den Haag - 15 punten

2. Vitesse - 13 punten

3. Willem II - 13 punten

4. Almere City - 13 punten

5. RKC Waalwijk - 11 punten

ADO Den Haag officieus kampioen

ADO Den Haag is maandag officieus kampioen geworden van de Keuken Kampioen Divisie na een overtuigende 4-0 zege op FC Eindhoven, gecombineerd met het puntenverlies van SC Cambuur (1-1 tegen FC Dordrecht).

De ploeg van Robin Peter liep wg bij Eindhoven door doelpunten van Daryl van Mieghem, Steven van der Sloot, Jesse Bal en Nigel Thomas en zag concurrent Cambuur ondanks een goal van Mark Diemers niet verder komen dan een gelijkspel, nadat Stephano Carrillo de stand gelijktrok. Daardoor bedraagt de voorsprong van ADO negen punten met nog drie wedstrijden te gaan, en is de titel alleen theoretisch nog uit handen te geven. Het verschil in doelsaldo is aanzienlijk (+48 om +28).