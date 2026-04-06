De uitspraken van op de persconferentie na Ajax – FC Twente (1-2) hebben indruk gemaakt op de analisten van Ziggo Sport. Aan de talkshowtafel van Rondo noemt Youri Mulder de uitlatingen ‘dramatisch’ voor de clubleiding.

Berghuis uitte stevige kritiek op het huidige Ajax. Hij signaleerde een gebrek aan kwaliteit, stabiliteit en vooral een duidelijke koers. Volgens de aanvaller is de basis van het elftal simpelweg niet goed genoeg en lukt het de ploeg structureel niet om ‘het waar te maken’.

Tijdens het persmoment wees hij op het ontbreken van continuïteit door de vele trainerswissels en het telkens veranderen van speelstijl, waardoor er geen rode draad is en spelers niet in hun kracht worden gebruikt. Daardoor presteren individuen onder hun niveau en functioneert het team als geheel onvoldoende, merkte de middenvelder op. .

“Het is een heel duidelijk interview”, stelt voormalig Ajax-middenvelder Janssen. “Hij geeft precies aan wat dit seizoen het probleem van Ajax is. 'Ik denk alleen dat het voor een trainer en club niet altijd even goed is dat een van je spelers dit zo open naar buiten gooit. Wat hij probeert uit te leggen, is vrij logisch. Als je met drie middenvelders speelt, je haalt een tien en je gaat daarna in één keer zonder tien spelen, dan wordt hij in één keer een overbodige of matige speler.”

Volgens Khalid Boulahrouz moet niet alleen naar het systeem gekeken worden. “Het heeft ook met kwaliteit te maken. Ik snap wat hij wil zeggen, maar die speler heeft ook echt genoeg momenten kunnen laten zien dat hij een goede voetballer is. Hij kan alleen niet goed samenspelen met de jongens om zich heen. Hij is vaak genoeg in de positie gekomen om het te laten zien.”

“Het is heel makkelijk gezegd dat er wisselingen zijn, maar je hebt als speler ook de verantwoordelijkheid om naar jezelf te kijken”, benadrukte Boulahrouz verder. “Het begint ermee datgene uit te voeren wat de trainer van je vraagt. Er zijn nu drie verschillende trainers geweest en niemand krijgt het voor elkaar.”

Mulder: 'Je moet diep gezonken zijn als club'

Youri Mulder reageert: “Hij bedoelt gewoon dat het aantrekken van spelers al jarenlang niet goed is. Je moet diep gezonken zijn als een speler dat op een gegeven moment gaat zeggen. Als ik daar in de leiding van de club zou zitten, dan zou het dramatisch zijn dat een speler alles even op de hak gaat nemen. Zo van: ze kunnen er hier eigenlijk helemaal niks van.”

De trainers die elkaar in rap tempo afwisselen dragen bij aan de instabiliteit. “'Uiteindelijk zijn het allemaal trainers geweest die zichzelf hebben willen bewijzen”, stelt Janssen. “Zo van: ik wil hier volgend jaar de hoofdtrainer zijn. Dat is ook zo met de trainer die er nu zit. Hij wil heel graag laten zien dat hij volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax kan zijn”, doelt hij op Óscar García.