Ajax speelt zaterdagavond om 21:00 uur tegen Heracles in het Asito Stadion. Na de nederlaag tegen FC Twente (1-2) van vorige week, moeten de Amsterdammers nu winnen van hekkensluiter Heracles Almelo om zicht te houden op plek vier. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling.

Veel afwezigen

Davy Klaassen, Youri Regeer en Kian Fitz-Jim kunnen niet spelen. Verdediger Takehiro Tomiyasu lijkt niet fit genoeg om te starten. Óscar García moet gaan puzzelen op het middenveld en kiest voor de jeugd. De talentvolle Jorthy Mokio gaat het middenveld vormen met Sean Steur en Oscar Gloukh. Laatstgenoemde wordt als enige nieuwe naam verwacht in de basiself ten opzichte van het duel met FC Twente.

Vertrouwen in Paes

Ondanks dat er veel kritiek is op keeper Maarten Paes, mag hij blijven staan. Voor hem staan Josip Sutalo en Youri Baas centraal in de verdediging. Aan de zijkanten moeten Anton Gaaei en Lucas Rosa voor gevaar zorgen.

Weghorst tegen zijn oude club

In de spits staat Wout Weghorst, die vorige week tegen FC Twente nog trefzeker was voor de Amsterdammers. Hij behoudt daarom zijn plek in de basis tegen zijn oude club. De aanval wordt verder gevormd door Steven Berghuis op de rechterflank en Mika Godts aan de linkerkant.

Voor Ajax staat er veel op het spel. De Amsterdammers willen in de slotfase van het seizoen zicht houden op de vierde plek om zo deelname aan de play-offs voor Europees voetbal te vermijden. Bovendien treffen directe concurrenten NEC en Feyenoord elkaar, wat kansen biedt om het gat op de ranglijst te verkleinen.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Steur, Gloukh, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.