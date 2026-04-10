Vermoedelijke opstelling Ajax: García puzzelt met gehavend middenveld tegen Heracles

10 april 2026, 21:40
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Ajax speelt zaterdagavond om 21:00 uur tegen Heracles in het Asito Stadion. Na de nederlaag tegen FC Twente (1-2) van vorige week, moeten de Amsterdammers nu winnen van hekkensluiter Heracles Almelo om zicht te houden op plek vier. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstelling.

Veel afwezigen

Davy Klaassen, Youri Regeer en Kian Fitz-Jim kunnen niet spelen. Verdediger Takehiro Tomiyasu lijkt niet fit genoeg om te starten. Óscar García moet gaan puzzelen op het middenveld en kiest voor de jeugd. De talentvolle Jorthy Mokio gaat het middenveld vormen met Sean Steur en Oscar Gloukh. Laatstgenoemde wordt als enige nieuwe naam verwacht in de basiself ten opzichte van het duel met FC Twente.

Vertrouwen in Paes

Ondanks dat er veel kritiek is op keeper Maarten Paes, mag hij blijven staan. Voor hem staan Josip Sutalo en Youri Baas centraal in de verdediging. Aan de zijkanten moeten Anton Gaaei en Lucas Rosa voor gevaar zorgen.

Weghorst tegen zijn oude club

In de spits staat Wout Weghorst, die vorige week tegen FC Twente nog trefzeker was voor de Amsterdammers. Hij behoudt daarom zijn plek in de basis tegen zijn oude club. De aanval wordt verder gevormd door Steven Berghuis op de rechterflank en Mika Godts aan de linkerkant.

Voor Ajax staat er veel op het spel. De Amsterdammers willen in de slotfase van het seizoen zicht houden op de vierde plek om zo deelname aan de play-offs voor Europees voetbal te vermijden. Bovendien treffen directe concurrenten NEC en Feyenoord elkaar, wat kansen biedt om het gat op de ranglijst te verkleinen.

Vermoedelijke opstelling Ajax:

Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Steur, Gloukh, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.

Wat verwacht je van Heracles - Ajax?

Laden...
37 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Heracles - Ajax

Heracles Almelo
21:00
Ajax
Wordt gespeeld op 11 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

