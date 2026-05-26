Hélène Hendriks draagt altijd ‘mooie lingerie’ onder haar kleding tijdens haar werk, zo vertelt ze in HNM De Podcast. De presentatrice vindt het een fijn idee dat ze weet dat ze onder haar kleding iets moois aan heeft. Haar tafelgenoten Noa Vahle en Merel Ek zijn het daar absoluut niet mee eens.

In de podcast komt het onderwerp van sexy lingerie ter sprake door een ervaring die Ek onlangs had. “Ik liep door de winkelstraat met mijn vriend en we liepen langs de Hunkemöller”, leidt ze haar verhaal in. “Op een gegeven moment moet je je setjes updaten, dus ik zeg dat tegen hem. Zegt hij: ‘Waarom zou je dat doen? Is toch zonde, binnen twintig seconden is dat uit.’ Dat zei hij echt.”

Ek vond dat haar vriend wel een punt had, maar dat begrijpt Hendriks totaal niet, zo maakt ze duidelijk. “Jij vindt het toch ook fijn als je naar je werk gaat, dat je weet dat er mooie lingerie onder zit?”, vraagt de presentatrice aan haar collega. “Nee, die dingen zitten over het algemeen niet heel comfortabel”, antwoordt Ek.

Ook Vahle is het niet met Hendriks eens. “Ons werkondergoed is allemaal dat huidskleurige, dat lelijke. Dat mag bij mij niet doorschijnen”, aldus de verslaggeefster. Dat gaat voor Hendriks echter niet op. “Bij mij niet hoor!”, antwoordt ze vol enthousiasme. Uiteindelijk besluit Vahle aan Ek te vragen of ze nou wel of geen nieuw setje lingerie heeft gekocht. “Nee, die dingen zijn hartstikke duur. En als ik dan hoor dat degene voor wie ik het aantrek denkt: ‘Maakt mij niet uit’...” Hendriks benadrukt nogmaals dat een vrouw naar haar idee ook voor zichzelf lingerie aantrekt, maar daarin blijft ze de enige aan tafel.